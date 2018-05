»Lige meget hvor vi peger, er noget fredet«: Der er fundet 2.134 fredede orkidéer på Amager Fælleds alternative byggegrunde Biologer har set på den nordlige del af Amager Fælled og fundet blomster, der ikke må beskadiges eller fjernes. Området er udset som mulig byggegrund til opførelsen af en række omstridte boligblokke.

På tre timer fandt 22 naturvenner i alt 2.134 fredede orkideer i den nordlige del af Amager Fælled.

I dag har Københavns Kommune opgivet at bygge på Sydhavnstippen, men beholdt tre andre alternativer til det aflyste byggeri på Amager Fælled. Nu er der fundet fredede blomster på de to nordlige grunde, der er i spil som byggegrunde.

I dag har Københavns Kommune opgivet at bygge på Sydhavnstippen, men beholdt tre andre alternativer til det aflyste byggeri på Amager Fælled. Nu er der fundet fredede blomster på de to nordlige grunde, der er i spil som byggegrunde.

Det er et problem for Københavns Kommune, der i øjeblikket er ved at se, om et omstridt byggeri kan placeres i netop det område.

Der er tale om en grund ved det eksisterende vandrerhjem og to områder ved indgangen til Fælleden. Men fundet af fredede blomster kan medføre, at et byggeri på de to nordlige grundstykker kolliderer med fredningsbeskyttelsen.

Det er lokale fra Amager Fælleds Venner-gruppen, der har været ude for at se på floraen på stedet.

»Biologer vidste, at det ikke var undersøgt tidligere. Da det kom i spil som alternativt byggelt, undersøgte vi det«, oplyser Frej Schmedes, der er talsmand for gruppen.

Tusindvis af fredede blomster

Søndag tilbragte 22 frivillige i undersøgelsen af den nordlige del af Amager Fælled. På tre timer fandt de den store mængde fredede orkideer voksende frit i naturen. Det er planter, der ifølge loven »ikke må beskadiges eller fjernes fra deres voksested«.

»Det er problematisk. Lige meget hvor vi peger, er noget fredet. Er det ikke et faresignal? Der er ikke meget fredet natur tilbage og det, der er, skal vi passe på«, mener Schmedes.

Håber I, at fundet kan forhindre byggeri i Amager Fælleds nordlige ende?

»Det er jo op til politikerne. Men vi håber, at det kan være med til at gøre dem bevidste om, hvilken natur vi har derude. Vort mål er, at der slet ikke bliver bygget på Amager Fælled overhovedet«, siger talsmanden.

Gruppen har også set på grunden ved Vandrerhjemmet, men ikke fundet fredet natur i det område.