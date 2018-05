København får 300 mio. i gave: Her er Papirøens nye vandland En donation fra Nordeafonden sikrer, at et planlagt vandkulturhus på Papirøen bliver til virkelighed.

CHRISTIANSHOLM Christiansholm er en af flere kunstigt skabte øer, som udgør Holmen. Øen blev købt af flåden i 1723, og i mange år var der værft her. I mange årtier havde Pressens Fællesindkøb lejet størstedelen af bygningerne på den

23.376 kvadratmeter store ø og her haft sit lager af avispapir. Deraf det folkelige navn Papirøen. I de seneste år har blandt andre Experimentarium, tegnestuer og gallerier og ikke mindst et stor street food-marked ligget på Papirøen. Med udgangen af 2017 ophører alle midlertidige lejeaftaler, og de fysiske udvikling af området, herunder opførelsen af det nye vandland, begynder. Arbejdet forventes færdigt i slutningen af 2021. Vis mere

Der er godt nyt til Københavns vandhunde: Pengene er fundet.

Det planlagte vandkulturhus på Christiansholm - bedre kendt som Papirøen - bliver bygget. Københavns Kommune har fået 300 millioner kroner af Nordeafonden til opførelsen af badelandet. Dermed er finansieringen af projektet sikret.

Efter en international arkitektkonkurrence vandt arkitekterne Kengo Kuma fra Japan og Cornelius Vöge fra Roskilde opgaven med at tegne det op mod 5.000 kvadratmeter nye vandkulturhus, der kommer til at rumme blandt andet inden- og udendørs bassiner og et havnebad.

Et samlingssted for byen

Overborgmester Frank Jensen (S) ser frem til det nye vandland.

»Papirøen skal også fremover være et af Københavns folkelige samlingssteder. Papirøen vil også fremover være et helt unikt og åbent sted for alle københavnere og byens gæster. Det synes jeg er fantastisk«, meddeler han.

Foto: Københavns Kommune/Kengo Kuma Vandkulturhuset får bl.a. en svømmebro mellem bassinerne fremgår det af denne illustration af projektet.

Vandkulturhuset får bl.a. en svømmebro mellem bassinerne fremgår det af denne illustration af projektet. Foto: Københavns Kommune/Kengo Kuma

»Det bliver med sin spektakulære arkitektur og placering ved havnen også et nyt kulturelt mødested, der henvender sig til alle københavnere«, forudser kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Alt).

Kan blive et vartegn

Nordeafonden begrunder donationen med, at det bliver »et vandkulturhus i verdensklasse«.

»Det har potentiale til at blive et vartegn for København og en nyskabende ramme for byens borgere og foreninger«, finder bestyrelsesformand Peter Schütze.

Den fond, han står i spidsen for, har tidligere doneret penge til de anerkendte københavnske projekter Cirkelbroen og Tietgenkollegiet.

Planen er, at vandkulturhuset skal være færdigbygget i slutningen af 2021.

Det kommer til at ligge på det område, der indtil nytår husede det populære Copenhagen Street Food, som nu er revet ned. I stedet skal der opføres en række boligblokke med højder på op til 54 meter. Og det vandkulturhus, som der nu er råd til at bygge på stedet.