Tørken rammer soppesøerne i København - kommunen lukker for vandet Fra på fredag er det slut med vand i det københavnske soppesøer.

Vandpjask i Københavns parker bliver fra på fredag sat på pause på ubestemt tid.

Der skal i øjeblikket spares på vandet i kommunen, og derfor vil soppesøerne, som børn kan stikke tæerne i på varme dage, ikke blive fyldt op igen lørdag morgen.

Årsagen er det meget tørre sommervejr, forklarer centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Nikolaj Hvingtoft Hansen.

»Der er pres på vandreserverne i øjeblikket, og derfor har vi vurderet, at det er fornuftigt at bruge vandet lidt mere effektivt«, siger han.

Normalt bliver soppesøerne fyldt op med vand om morgenen på varme sommerdage og tømt igen samme eftermiddag.

»Grunden til, at vi tager fat her først og prøver at begrænse vandforbruget, er, at vandet fra soppesøerne ryger lige i kloakken bagefter. Der går rigtig meget vand til, og soppesøerne bliver fyldt med rent postevand. Vi genanvender ikke vandet, fordi vi skal være sikre på, at det er rent«, siger Nikolaj Hvingtoft Hansen.

I mandags kom der vandingsforbud fra hovedstadens forsyningsselskab Hofor. Både Københavns Kommune og borgerne må ikke længere vande græsset, og det er i lyset af det vandingsforbud, at kommunen har valgt at begrænse brugen af vand i parkernes bassiner.

I København er der 13 soppesøer fordelt i nogle af byens forskellige parker, hvor børn kan dyppe fødderne i sommervarmen. Det vides endnu ikke, hvornår soppesøerne igen er fulde med vand.