Lystfiskeri og flydende saunaer: København skal satse på havnen Københavns havn skal igen være centrum for bylivet i København, siger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld. Han er klar til at nedsætte et havnekulturudvalg, der skal give penge til projekter, der kan samle københavnerne om den historiske havn.

På de usædvanligt mange sommerdage har havneområderne i København været fyldt til randen med gæster i badetøj. Men synet af en tætpakket havn er lige så usædvanligt som de høje danske sommertemperaturer. I løbet af årets 365 dage er der nemlig alt for få københavnere, der bruger den 42 km store havnekaj.

Det skal nyt udvalg lave om på. Det mener Københavns kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å), der ved efterårets budgetforhandlinger vil rejse et forslag om at nedsætte et havnekulturudvalg og en havnekulturpulje, der skal støtte kulturelle projekter omkring havnen.

»Helt overordnet vil jeg gerne være med til at skabe synlighed om det blå rekreative rum. Det hedder København, fordi bylivet startede med havnen. Men i dag er der mange københavnere, der ikke bruger det. Havnen er en stor og vigtig del af Københavns identitet. Det kunne jeg godt tænke at synliggøre både bæredygtighedsmæssigt og kulturelt«, siger Niko Grünfeld.

Viderefører positive erfaringer

Siden 2015 har Københavns Kommunes projekt Kulturhavn365 gjort netop dét, men projektet, der er finansieret af Nordea Fonden, afsluttes her til sommer. Og det er i forlængelse af de positive erfaringer herfra, at det nye udvalg skal sikre fokus på Københavns havn.

Kultur- og fritidsborgmesteren forestiller sig, at Havnekulturpuljen skal være på 500.000 kroner, der uddeles fire gange årligt. Udvalget, der skal bestå af borgere, fagfolk og medlemmer fra Kultur- og fritidsudvalget, skal kunne give tilskud i størrelsen 5000 kroner til 50.000 kroner til projekter, der kan være med til at samle Københavnerne om havnen. Projekterne kan være alt fra endagsbegivenheder til permanente projekter, der også skaber arbejdspladser omkring havnen.

»Jeg kan forestille mig rigtig meget. Det kunne være en sæsonbestemt lystfiskerdag med fokus på råvarer og madlavning og naturoplevelse. Vi har så rent et havvand, hvor du kan fiske med dine børn og familie. Det kunne være en naturoplevelse med pædagogisk sigte. Det kunne også være maritime nyttehaver, koncerter, sportsevents eller et flydende saunahus. Der er så mange ting, der kan bruges på havet. Man kunne også forestille sig en kulturfestival på vandet. Københavnerne er sikkert meget mere opfindsomme. Det hele skal være med til tage havnen tilbage. Havnen skal tilbage til københavnere«, siger Niko Grünfeld.

I de tre år, Kulturhavn365 har eksisteret, er der blevet bevilget penge til over 150 arrangementer, der tæller alt lige fra luciaoptog i kajak, et flydende juletræ og swingfest på Cirkelbroen. Men det er vigtigt, at det er projekter, der kan appellere til både de studerende, børnefamilien og de københavnere med allerfærrest midler.

»Badezonerne i København er jo for alle, uanset hvor man er i samfundet. Det, at man kan fange en nytårstorsk, er jo også for alle. Det er kilden til liv i København. Jeg tror, at initiativtagerne selvfølgelig vil komme fra kulturiværksættere, men det skal være til fordel for den almindelige københavner. Havnen er for alle«, siger Niko Grünfeld.

Udvalget skal først godkendes til efteråret, men på grund af den succes, Kulturhavn365 har været, tror borgmesteren, at der vil være opbakning til projektet.