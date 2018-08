Avis: Tidligere chef i Københavns Kommune politianmeldes for lyssky aftale Teknik- og Miljøforvaltningen anmelder en tidligere chef for at have indgået en aftale med en ejendomsmægler.

Københavns Kommune politianmelder nu en tidligere chef i i Teknik- og Miljøforvaltningen. Det skriver BT.

Anmeldelsen fremgår af en indstilling fra Økonomiudvalget tirsdag. I indstillingen står der, at Teknik- og Miljøforvaltningen 'har iværksat en proces for at politianmelde AA', skriver avisen.

Det sker, efter at en advokatundersøgelse har afdækket, at den pågældende chef har fået tilsagn fra en ejendomsmægler om »verdens laveste salær« ved sit private hussalg, hvis han hjalp mægleren med en byggetilladelse.

Ifølge den fortrolige rapport fra advokatfirmaet Bech-Bruun begynder sagen i maj 2015. Ejendomsmægleren skriver i en mail til forvaltningschefen, at han »er presset«, fordi en servitut står i vejen for hans byggeprojekt.

I mailen beder mægleren derfor forvaltningschefen om hjælp: »Kunne du hjælpe mig her, så skal jeg sørge for, at du får verdens laveste salær på dit hussalg, når tiden kommer for din familie at flytte over i lejligheden«.

Forvaltningschefen skriver ifølge BT tilbage, at han vil kigge på sagen og beder om et sagsnr.

I april 2017 tilbyder mægleren så, at sælge forvaltningschefens hus med et salær »på 55.000 kroner alt inklusive«. Senere sender forvaltningschefen en mail til mægleren med alt, hvad han ved om byggesagen, hvorefter parterne indgår en aftale i forbindelse med hussalget.

Professor mener, at det er korruption

»Det her er korruption«, siger professor Bent Greve fra Roskilde Universitet til BT med henvisning til, at offentligt ansatte ikke må modtage særlige begunstigelser eller særlige yderlser i kraft af deres job.

Ifølge advokatundersøgelsen har den pågældende chef også overtrådt reglerne for embedsmænds adgang til at modtage gaver, skriver BT. To gange har han modtaget »betænkelige« gaver fra to andre private firmaer i form af et gavekort på 1.600 kroner og en gavekurv til en værdi af 1.800 kroner.

Advokatundersøgelsen blev sat i gang efter opråb fra en anonym whistle-blower.

Den pågældende forvaltningschef forlod ifølge BT sin stilling for få måneder siden.

Da der er tale om en fortrolig sag, vil Københavns Kommune hverken be- eller afkræfte sagen.

Politiken har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den tidligere forvaltningschef.