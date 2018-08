Om to uger kan politikere lukke over 420 daginstitutions--pladser på Frederiksberg For få børn i daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune kan betyde, at flere institutioner lukkes. Radikale ærgrer sig over, at muligheden for at tilbyde pladserne til børn fra København ikke er blevet undersøgt før nu.

Der er for mange daginstitutionspladser i Frederiksberg Kommune. Og selv om Københavns Kommune har været nødt til at oprette midlertidige daginstitutioner grundet mangel på børnepasningsmuligheder, kommer de overskydende pladser fra Frederiksberg ikke københavnerne til gode. Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune skal i budgetforhandlingerne for 2019-2022 tage stilling til et forslag om at nedlægge mindst 420 pladser i vuggestuer, børnehaver og andre daginstitutioner. Læs også: Fakta: Sådan kan Frederiksberg Kommune lukke 420 pladser i børne- og vuggestuer Administrationen har fremlagt tre modeller til, hvordan man kan skære i kommunens overskydende 450 pladser. De indeholder planer om at nedlægge pladser i skovafdelinger, men også nedlægning af hele institutioner. Det fremgår af det budgetkatalog, som bliver fremlagt for politikerne i de kommende dage. »Vi har præsenteret et oplæg med mulige løsninger for politikerne i kommunalbestyrelsen, i forbindelse med at de skal forhandle budget fra 2019 frem til 2022. Men det er ikke sikkert, at det er lige præcis de her forslag, der ender med at blive ført igennem«, siger Inger Andersen, børne- og ungedirektør i Frederiksberg Kommune. Om kommunalbestyrelsen vil tage en af modellerne i brug afgøres mellem 7. og 9. september, hvor der forhandles om budgettet for 2019 og tre år frem. Inden da kan man komme til orde på borgermøde 28. august. Læs også: Frederiksberg til København: Vi vil gerne passe jeres børn - hvis I betaler prisen Afviklingen af daginstitutionspladser vil ske i perioden 1. maj 2019 til 1. august 2019, hvis det vedtages. De tre forslag ser således ud: Model 1 vil medføre gradvis fjernelse af 439 pladser i skovafdelinger. I alt vil 11 daginstitutioner miste deres pladser. Model 2 vil betyde udfasning af cirka halvdelen af skovpladserne fra model 1. Det drejer sig om 224 skovpladser. Derudover indebærer model 2, at man opsiger driftsoverenskomsten med Børnehuset Louisegården og dermed lukker 236 pladser. Model 3 indebærer lukning af tre institutioner: Børnehuset Louisegården, Børnehaven Brumbazzen og Børnehuset Klatretræet. Lukningerne betyder, at der samlet set bliver 356 færre børnehave- og vuggestuepladser. Derudover vil model 3 betyde lukning af 65 pladser i skovafdelinger. Overskuddet af pladser skyldes, at man havde forventet flere børn i kommunen, og efterspørgslen af pladser i vuggestuer og børnehaver er derfor faldende. Sikkerhed for ny plads Forældre til børn i de daginstitutioner, som lukker, vil kunne ønske to nye. Senest 1. august 2019 vil barnet få plads i en af de to ønskede daginstitutioner. Frederiksberg Kommune skriver, at det vil være muligt at få en plads i en nærliggende daginstitution, hvis man ønsker dette. Læs også: 26 nye daginstitutioner på vej: Sådan vil København løse pladsmanglen I maj måned skrev Politiken en række artikler om paradokset med Københavns Kommune, der mangler pladser i daginstitutioner, og Frederiksberg Kommune, der har for mange. Dengang var spørgsmålet, hvorfor kommunerne ikke arbejdede sammen, så Københavns Kommune kunne overtage nogle af Frederiksbergs overskydende institutionspladser. Fakta Frederiksberg Kommune sælger i forvejen institutionspladser I juni 2018 havde 186 børn fra Københavns Kommune en plads i en institution i Frederiksberg Kommune

Omvendt havde 85 børn fra Frederiksberg en plads i København