Niko Grünfeld: »Lad os nu få Amager Fælled helt ud af ligningen, så folk kan slappe af«

»Desuden vil det være meget vanskeligt at finde hensigtsmæssige alternative placeringer til Kalvebod Miljøcenter indenfor en rimelig afstand af kommunen, hvilket er nødvendigt, hvis ikke de over 1.000 dagligt tilkørende lastbiler, skal køre længere ture og dermed øge CO2udledningen markant«, står der i rapporten.

Den peger endvidere på, at området er afskåret fra resten af byen, og at det vil være en meget dyr løsning sammenlignet med de andre forslag, fordi det vil kræve omfattende investeringer i offentlig service, kollektiv transport og infrastruktur, hvis området »skal forsynes på et tilsvarende niveau som den resterende by«.

Dertil kommer en række andre ulemper. Det vil for eksempel ikke være muligt at placere allerede planlagte kolonihaver i området, står der i rapporten, som afslutter afsnittet omkring Selinevej således her.

»Samlet set anbefaler Økonomiforvaltningen, at byudvikling på Selinevej Midt og Syd ikke er et scenarie, som der arbejdes videre med«.

Politiken talte i går eftermiddags med Niko Grünfeld, for at få en spontan vurdering af rapporten. Senere vendte vi tilbage for at få svar på, hvad han sagde til de indvendinger, der foreligger i rapporten, men det lykkedes desværre ikke at træffe ham. I vores første samtale fastholdt han dog, at partiet ikke havde lagt sig fast på alle detaljer.

DF er negative

Også SF foretrækker ifølge TV 2 Lorry her til aften en kludetæppe-løsning.

»SF går ind i forhandlingerne om Amager Fælled med det ønske at finde en løsning, og vi opfordrer Enhedslisten og Alternativet til at gå med. Jo flere grønne partier, der tager ansvar for en løsning jo bedre bliver resultatet. Vi er helt klart mest interesseret i en kludetæppe-løsning, hvor vi finder forskellige grunde udenfor Amager Fælled og bygger dér. Vi sidder i øjeblikket og kigger på hvilke grunde, der kunne være interessante«, siger Klaus Mygind, der er gruppeformand for SF i København.

Mens Alternativet og også SF ser nye muligheder, er det anderledes med Dansk Folkeparti.

Parties gruppeformand, Carl Christian Ebbesen, afviser alle modellerne.