Politikere vil indsætte dialogkorps mod støjende natteliv

Fulde og råbende gæster i nattelivet giver stadig flere grå hår og dårlig søvn hos beboerne i København. Men nu kan der være endnu et tiltag på vej, der skal dæmpe gemytterne i de sene nattetimer.

Et flertal i Borgerrepræsentationen, bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet og Radikale, er klar til at indsætte et særlig dialogkorps, kaldet natteværterne, til at tale nattelivets mest hæmningsløse gæster til at skrue ned for larmen og svine mindre. Det skriver DR P4 København.

Natteværterne skal modsat politiet og kommunens støjvagter være fast til stede i de hårdest belastede områder torsdag, fredag og lørdag i tidsrummet 22-06. Her skal de koordinere indsatsen mellem nattelivets aktører og opsøge gæsterne, gå i dialog med dem og prøve at ændre deres adfærd.

»Vi hører historier om store gener for beboerne i Indre By. Vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan. Og da der er gode erfaringer fra udlandet med natteværterne, kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skal prøve det af i København«, siger Jonas Bjørn Jensen (A), der er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget til DR P4 København.

Beboerformand vil hellere inddrage bevillinger

Konceptet er udviklet med Roskilde Festival og bygger blandt andet på erfaringer fra London, Amsterdam og Stockholm. Desuden er konceptet testet to nætter i København og med gode resultater, viser en rapport fra Roskilde Festival.

Alligevel er formand for Nørre Kvarters Beboerforening i Københavns centrum, Søren Rud, ikke uddelt begejstret for det nye tiltag. Han mener ikke, at støjkorpset vil kunne gøre en reel forskel, fordi der er for mange gæster og barer.

Han mener i stedet, at løsningen er at inddrage en del af de eksisterende bevillinger til udskænkning af alkohol efter midnat.

»Der er flest hændelser i de gader med flest barer. Det hænger jo sammen, men det er der ingen, der tør sige. Alt andet er lappeløsninger«, siger Søren Rud til DR P4 København og påpeger, at problemet har været stigende over de seneste par år.

Stor stigning i antallet af støjklager

Over sommeren toppede antallet af klager over musik og nattelivsstøj. I juni registrerede Københavns kommune en stigning for støjklager på 48 procent. Senest har overborgmester Frank Jensen (A) foreslået, at man helt dropper at udstede nye natbevillinger i en del af hovedstadens centrum.

Hos Venstre afviser beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard, at medvirke til at bruge kommunale kroner på flere ’bløde’ tiltag mod støjen. Hun opfordrer i stedet sine kolleger i Borgerrepræsentationen til at rette henvendelse til Christiansborg for at bede om lov til at oprette et kommunalt ordenskorps med tilladelse til at udskrive bøder.

»Vi tvivler på, at det virker, at en kommunal vagt beder unge mennesker om at skrue ned for musikken eller flytte festen indenfor. Vi tror, det får en større effekt, hvis man også må udskrive en bøde«, siger hun til DR P4 København.

Forslaget om natteværter koster næsten syv millioner kroner over to år. Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune tager i aften stilling til, om forslaget skal med i de kommende budgetforhandlinger.