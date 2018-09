Metropassagerer presses: Tina er træt af metroens fejl og mangler En uofficiel pendlertalsmand undrer sig over døre, der ikke virker, informationer, der ikke kommer, og temperaturer, der ikke sænkes, i skarp kritik af Københavns metro.

»Passagererne bliver mere og mere vant til, at skidtet ikke fungerer«.



Tina Weber er fast kunde i metroen. Hun tager hver dag fra hjemmet på Østamager til arbejdet inde ved Nørreport Station.

Og hun er glad for den forbindelse, der efterhånden har været i drift i 16 års tid. Det, hun er mindre glad for, er forståelsen for passagerernes ønsker og behov: »Vi er tilfredse med metroen, men ikke med metroservicen«.

En dør var i udu i tre uger

Det kan måske virke som en mindre ting, når for eksempel en dør ind til togene på Nørreport Station ikke virker. Men problemet er, at stationen er et af Danmarks travleste trafikknudepunkter, hvor der i især myldretiden er ekstremt pres på forbindelserne. En dør i udu er det sidste, der er behov for, når propfyldte metrotog skal standse ved den tætpakkede perron, og rejsende skal nå at komme ind eller ud, inden fløjten ringer, og toget forsvinder ind i røret igen. For det giver bare generel utilfredshed og masen, når passagererne pludselig må mosle igennem for at komme hen til en dør, der rent faktisk åbner.

»Det går ikke, at de ikke reagerer«, siger Tina Weber ved den metrodør, der i et par uger har været ude af drift og ifølge hende er et symbol på en organisation, der ikke reagerer tilstrækkeligt hurtigt og effektivt for at få løst de tekniske problemer, som uværgeligt opstår.

METROEN I 2017 steg over 63 mio. passagerer om bord i et af de københavnske metrotog. Det svarer til i gennemsnit over 1,2 mio. rejsende om ugen. Hvert metrotog kan medtage 306 passagerer, heraf 72 på siddepladser. De to linjer, M1 og M2, har i alt 22 stationer. 9 af dem ligger under jorden.

Hanne Tærsbøl Schmidt fra Metroselskabet er selv ked af, at det gik galt med den dør: »Der blev arbejdet på den dør stort set hver nat. Men det viste sig mere vanskeligt end som så at få den repareret. Det er træls, når det sker«.

Som kundechef i selskabet erkender hun, at det er med til at påvirke passagerernes oplevelse af det at tage med metrotogene.

Sagen får Tina Weber til at efterlyse bedre information om de fejl, der betyder noget. Hvorfor ikke oplyse om den defekte dør i togene, før de ruller ind på stationen, så de ombordværende kan gå hen til næste dør i god tid - ganske som selskabet i dag i informationsskærmene oplyser, at elevatorer på denne eller hin station er ude af drift, spørger hun.

»Det er sådan noget, folk bliver irriterede over. Os, der kører hver dag, mærker det«, forklarer Weber.

Metroen har ikke nogen officiel pendlerrepræsentant, men hun optræder som talsmand for pendlerne i Forbrugerrådet Tænks netværk for brugere af den kollektive trafik, Passagerpulsen. Og hun savner et større fokus på forholdene fra Metroservice, der står for driften af den københavnske metro.

Nye informationsskærme på vej

Kundechefen svarer, at det fremover bliver muligt at forbedre informationssystemerne, så de rejsende lettere kan få besked, hvis et eller andet ikke virker i driften eller på de mange stationer.

»På Cityringen kommer der nye informationsskærme, som giver flere muligheder end dem, man kender fra den eksisterende metro. De nye informationsskærme vil også komme til at afløse de eksisterende skærme på M1 og M2-linjerne. Så vil vi se på, hvordan vi på bedste vis kan inddrage skærmene i vores passagerinformation«, forklarer Hanne Tærsbøl Schmidt.

Lige nu er det det vilde vesten. Jeg frygter, at bliver ragnarok, når Cityringen åbner. Tina Weber

»Vi er ikke perfekte og arbejder løbende på at forbedre passagerinformationen. Men du vil kunne tage en metrotur af og til, hvor du kan synes, at vi kunne informere mere. Vores primære fokus er at hjælpe passagererne godt videre på rejsen«.

Forbrugerorganisation har optalt mængden af fejl

En optælling fra Passagerpulsen afslører, at der er nok at informere brugerne om. Metroen offentliggør ikke officielle tal for driftsforstyrrelser, men organisationen har talt, hvor mange gange der via twitter blev orienteret om driftsforstyrrelser. Det skete 846 gange i perioden fra januar til og med juli i år. Heraf var 362 egentlige akutte driftsforstyrrelser og 319 tilfælde af, at elevatorer ikke fungerede - svarende til 1,5 elevatornedbrud pr. dag.

Det er vigtigt for en kunde som Weber, der er dårligt gående. Lige som det er vigtigt for hende i god tid at vide, hvilken dør, hun skal søge hen til, hvis en togdør eller perrondør ikke vil åbne sig.

Passagerpulsens gennemgang af de officielle metromeddelelser via twitter viser, at den hyppigste årsag til akutte driftsforstyrrelser er 'Fejl på tog', som er skyld i hver fjerde driftsforstyrrelse. Fejl på banen eller signalsystemerne opgives som årsag i 15 procent af de adviseringer, Metroservice sender ud til brugerne af metrotogene via twitter.

Blokerede perrondøre er også et problem på grund af de gener, det medfører for af- og påstigning på stationerne.