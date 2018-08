Københavns nye containerby for studerende med pionerånd står klar

Og overborgmester Frank Jensen (S) har tidligere lovet, at han vil udnytte de nye muligheder maksimalt for at komme bolignøden til livs.

Fælleshus er for alle

Huslejen dækker også udgifterne til et fælleshus, der også er åbent for almindelige mennesker, og en fuldtidsansat, der skal sikre, at fællesskabet får de bedst mulige rammer med plads til både kreativitet og ansvarlighed.

»Vi synes, det er vigtigt, at de har et sted. Dels for at de selv har et sted med fællesspisning og aktiviteter. Men også for folk fra resten af byen – lidt ligesom Absalon (en nedlagt kirke på Vesterbro, der nu fungerer som en slags medborgerhus). De unge var hurtige til at sige, at det er vores hus. Men nej, måtte vi sige, det har I fuldstændig misforstået. Det skal være et åbent hus. Med musik, foredrag og film«.

Initiativet i København, der startede med de første 16 boliger omkring årsskiftet, er også blevet bemærket på den anden side af Øresund. Her har man allerede bedt folkene bag CPH Village om at etablere en mobil studiebyer.