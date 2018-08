Amager Fælled-knuden skal hugges over om få uger Overborgmester Frank Jensen (S) kræver, at partier i forhandlinger om Københavns budget finder byggegrunde til 2.500 boliger.

I morgen skal man se dette for sig på Københavns Rådhus – billedligt talt:

Når partierne samles for første gang for at strikke næste års budget sammen, vil overborgmester Frank Jensen (S) stå i døren og stille hver forhandler ét afgørende spørgsmål. Kun hvis de svarer ja, får de lov at være med til budgetforhandlingerne i de kommende uger:

»Vil I være med til at løse det problem, at vi på grund af folkelig modstand ikke fik bygget 2.500 boliger på strandengen på Amager Fælled, som nu har ført til, at kommunen skylder mindst 1,3 milliarder kroner til grundejeren, udviklingsselskabet By & Havn?«.

Næppe noget parti vil svare nej.

Men går Frank Jensen dem på klingen, vil de komme med meget forskellige bud på, hvordan problemet løses.

KØBENHAVNERNE Antal indbyggere: 602.481 pr. 1. januar i år. Aldersmæssigt har København markant flere 20-39-årige borgere i forhold til landsgennemsnittet. Gennemsnitsalderen i byen er 35,9 år - hele 5 år lavere end landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige disponible indkomst i København er 215.875 kr. Det ligger lidt under landsgennemsnittet. Der er store lokale forskelle: I Indre By/Christianshavn ligger den på 278.000 kr, mens den på Bisbebjerg er på 178.000 kr. Når det gælder uddannelsesniveau, så er andelen af ansatte med en lang videregående uddannelse dobbelt så stor i København som i resten af landet. Det forholder sig omvendt, når det handler om andelen med en erhvervsuddannelse. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

Til Politiken siger Frank Jensen, at han i hvert fald ikke kan se noget konstruktivt i at forhandle med partier, der måtte mene, at kommunen skal afdrage den manglende 1,3 milliard kroner af kassen over de næste ti år – som det har været foreslået.

Ingen regning i børneværelset

Han insisterer på, at de 2.500 boliger skal opføres. Fordi By & Havn, som staten er medejer af sammen med kommunen, har krav på pengene til at finansiere metrobyggeri.

»Vi kan ikke efterlade regningen i børneværelset ved at tage dem af kassen«, som overborgmesteren udtrykker det.

En sætning han har brugt mange gange, siden han for knap et år siden måtte erkende, at han ikke længere kunne finde flertal for det projekterede byggeri på strandengen på Amager Fælled, efter at det var gået op for mange, at der var tale om et særligt sårbart stykke urnatur.

Frank Jensen vil formentlig være ret loyal overfor den rapport fra sine embedsmænd, som i forrige uge i prioriteret rækkefølge lagde op til, at det mest oplagte vil være at bygge husene et andet sted på Amager Fælled.

Enten på en sydlig grund, hvor der nu er vandrehjem og planer om en campingplads, eller en nordlig placering på fælleden enten over for Danmarks Radio eller ved Artillerivej. Måske med dele af byggeriet opført på grunde andre steder i byen.

Indtil videre er det Alternativet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der mest stejlt har taget afstand fra at krumme så meget som et græsstrå på fælleden.

Alternativet: Byg på Kalvebod

Siden embedsmandsrapporten om mulige andre placeringer kom, har Alternativet nærstuderet den, og partiets kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld, fortæller nu til Politiken, at hans parti vil pege på et område ved Selinevej på Kalvebod Fælled ved Sjællandsbroen.

»Vi skal ikke røre Amager Fælled, der er et stort grønt område, som er symbol på, at København vil være en bæredygtig by mange generationer i fremtiden«.

Enhedslistens budgetordfører, Charlotte Lund, fastslår, at ikke kun Amager Fælled skal friholdes. Der må heller ikke bygges på idrætsarealer eller steder i byen, hvor der i forvejen er meget tæt byggeri.

Og hvad nu hvis en forudsætning for at deltage i budgetforliget er, at man går med på at bebygge Amager Fælled Nord?

»Det er i sidste ende det politiske flertal, der bestemmer det. Vi satser på at få trukket aftalen mest muligt i naturvenlig retning«, siger Charlotte Lund med tilføjelsen:

»Det er ikke Matador, vi spiller. Det handler om Danmarks hovedstad og en masse menneskers fremtid«.

De sværeste forhandlinger

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Welling fra SF kalder de kommende budgetforhandlinger for »de sværeste, jeg har skullet forhandle«.

SF er med på, at boligerne skal bygges og erkender, at »enhver løsning vil gøre ondt et eller andet sted i byen«.