Københavns politikere skriver ønskesedler: Tre nye skoler, et stadion til kvindelandsholdet - og færre sager på sagsbehandlernes skriveborde Inden budgetforhandlinger går i gang i morgen er overborgmester Frank Jensen er (S) bekymret for, om der bliver penge nok til nye skoler og andre investeringer.

Flere parkeringspladser. Mere personale på plejehjemmene. Større bevillinger til udsatte boligområder og almene boliger, så byen ikke knækker. Og tre nye store skoler de kommende år.

Ønskerne er mange ved forhandlingsbordet, når Borgerrepræsentationens partier fredag går i gang med at drøfte næste års budget for Københavns Kommune.

Mens den almindelige borger kan stykke husholdningsbudgettet sammen på en frokostserviet, så kan hovedstaden få brug for hele dugen, når der skal regnes på udgifterne, der ligger på hen ved 47 mia. om året.

KØBENHAVNERNE Antal indbyggere: 602.481 pr. 1. januar i år. Aldersmæssigt har København markant flere 20-39-årige borgere i forhold til landsgennemsnittet. Gennemsnitsalderen i byen er 35,9 år - hele 5 år lavere end landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige disponible indkomst i København er 215.875 kr. Det ligger lidt under landsgennemsnittet. Der er store lokale forskelle: I Indre By/Christianshavn ligger den på 278.000 kr, mens den på Bisbebjerg er på 178.000 kr. Når det gælder uddannelsesniveau, så er andelen af ansatte med en lang videregående uddannelse dobbelt så stor i København som i resten af landet. Det forholder sig omvendt, når det handler om andelen med en erhvervsuddannelse. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

K: Bedre skoleundervisning

De konservative vil have et løft af folkeskolens undervisning, for »den ligger fagligt under resten af landets niveau og vore skoler skal være landets bedste«, siger gruppeformand Jakob Næsager.

Han ønsker også en metrolinje til Brønshøj og bedre fremkommelighed på vejene, blandt andet ved at udfylde huller i cykelstinettet.

Med som forhandlingsoplæg har de konservative også et krav om plads til flere parkeringspladser ved nybyggerier og forslag om, at der bygges p-anlæg under pladser og parker, f.eks. under Bopa Plads på Østerbro.

Kritiseret handicapcenter skal forbedres

Fra den anden side af bystyret kommer Charlotte Lund med det, hun kalder »Enhedslisten Classic«: Partiet vil have bedre forhold i psykiatrien, for handicappede og hjemløse.

Sagsbehandlerne skal - foreslår Enhedslisten - have færre sager at tage sig af. Og så skal udsatte områder og almene boliger støttes mere.

Her er partiet på linje med de radikale, der ifølge socialborgmester Mia Nyegaard særligt vil have styrket bemandingen og servicen på det stærkt kritiserede Borgercenter Handicap samt hjælpe byens hjemløse til at blive boende i de boliger, de har fået støtte til at flytte ind i.

Carl Christian Ebbesen fra Dansk Folkeparti har især de ældres forhold på sinde. Plejehjemmene lukkes ned for tidligt på eftermiddagen, mener han.

»Vi kan se, at de ældre københavnere bliver forsømt i ydertimerne«, siger DF'eren.

Frank Jensen: Tre nye skoler

Når overborgmester Frank Jensen (S) sætter sig for bordenden ved budgetforhandlingen, vil det rumstere i hans hoved, at han i årene frem til 2030 får brug for mindst ti milliarder kroner til at investere i byggeri for - blandt andet skal der opføres hele tre nye skoler på få år på grund af befolkningsvæksten.

»Det er historisk, at der skal bygges så mange skoler på én gang. De fleste skoler i byen er ellers op mod 100 år gamle, men det er jo en kæmpe cadeu til København som by, at familierne vælger at blive boende, når de får barn nummer to og tre, og at familierne får flere børn end før. Det skaber bare et massivt behov for pasning og skoler, og det kræver gigantiske investeringer«, siger Frank Jensen.

Og én ting er at få de andre partier på rådhuset med på skoleinvesteringerne, som der ellers er penge nok til i kommunekassen.

Men torsdag skal overborgmesteren også forhandle med landets øvrige 97 borgmestre om, hvordan de samlet kan holde sig under det anlægsloft for næste år på 17,8 milliarder kroner, som staten har aftalt med kommuneforeningen KL.

Og her er Frank Jensen ikke sikker på, at han af de andre kommuner kan få forståelse for, at han i 2019 har behov for at kunne bruge en hel del mere end den andel på 2,9 milliarder kroner af den samlede kommunale anlægssum, som København i år har fået lov at bygge og investere for.

Af de penge skal vedligeholdelse af veje og en masse andet også finansieres. Brydes loftet får alle kommuner en økonomisk straf af staten.

»Hvis vi ikke ved fordelingen mellem kommunerne får mere at bygge for næste år, bliver det virkelig svært for København«, fastslår Frank Jensen.

Brændeovnsstop og bilfri søndage

Overborgmesteren vil under budgetforhandlingerne også have rejst nogle grønne dagsordner. Han vil have klarlagt, om kommunen kan stille krav til sine vareleverandører om, at der udelukkende bruges el- eller brintkøretøjer. Og han ønsker en skrotningspræmie på de meget forurenende brændeovne i byen.