To års strid er afgjort: Byggeri vil gøre indhug i Amager Fælleds natur Alternativet og Enhedslisten smækker med døren og forlader budgetforhandlingerne i København, fordi de ikke kan få gehør for, at der ikke må bygges på fælleden.

Der skal bygges på Amager Fælled. Det står klart efter, at både Enhedslisten og Alternativet har forladt budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus, og det bekræftes af Socialdemokratiet.

Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (AL) er »dybt skuffet på Københavns vegne«.

»Vi kunne have reddet Amager Fælled og samtidig bygget masser af boliger. Vi gik efter at få et balanceret budget med fokus på natur, klima, livskvalitet og sociale forbedringer. Men vi blev presset ud, før vi fik kunne få lov til at fremlægge vores samlede budgetforslag«, forklarer Niko Grünfeld.

Alternativet ville i stedet fordele boligbyggeriet andre steder i byen, men de øvrige partier – undtagen Enhedslisten – erkendte, at der skulle bygges på Amager Fælled for at få den økonomiske kabale til at gå op.

»Vi kom med et gennemarbejdet og fuldt finansieret forslag til at redde Amager Fælled, som hverken ville koste på velfærd eller natur i andre bydele. Vores forslag ville endda have skabt flere boliger, end planerne på Amager Fælled ville. Men det var tydeligt for os, at det på forhånd var besluttet, at man ville ofre Amager Fælled«, siger Niko Grünfeld.

Strand fra stenalderen

Der har været blæst det seneste år på Københavns Rådhus om byggeriet. Der er tale om en 5.000 år gamle strandeng, som skulle være bebygget i de oprindelige planer for Ørestad, men op til sidste års kommunevalg blev planen droppet efter folkelig modstand.

Når det, droppede byggeprojektet nu indgår i budgetforhandlingerne for 2019, skyldes det, at grunden på den gamle strandeng ejes af udviklingsselskabet By & Havn, der er sat i verden for at byggemodne kommunale grunde og tjene mest muligt på dem til fordel for metroen - og da strandengen ikke længere var i spil, manglede der pludselig et stort beløb. Mellem 1,3 og 1,9 milliarder kroner, siger kommunen og By & Havn.

Derfor skal bygningerne opføres et andet sted.

Skidt for dyrene

Formanden for Amager Fælleds Venner Steffen Rasmussen beklager dybt, at der ser ud til at skulle bygges på fælleden.

»Amager Fælled er et sammenhængende grønt område til glæde for alle københavnere, som man nu begynder at skære af«, siger han.

Formanden frygter, at byggeriet skal opføres på den grund i den sydlige ende af fælleden ved siden af vandrerhjemmet, hvor der har været planer om campingplads.

Netop den placering har i en nylig rapport fra kommunen været bragt i spil som det mest realistiske alternativ til strandengen, fordi det er her, der er relativt mindst bevaringsværdig natur på Amager Fælled. Men til gengæld er dette området fredet, og det vil derfor kræve et lovindgreb at at få det affredet.

»Men bygger man på campingpladsgrunden lukker man for den grønne korridor mellem Amager Fælled og Kalvebod Fælled til stor skade for dyrelivet«, siger Steffen Rasmussen.

Alternativer var ikke alternativer

Politisk ordfører for Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation Jonas Bjørn Jensen understreger overfor Politiken, at det langt fra er sikkert, at hele det planlagte byggeri med 2.500 boliger skal bygges på Amager Fælled. Dele af det kan man måske finde plads til andre steder i byen.