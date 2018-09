Ekspert: »Vi fortsætter hetzen mod cyklister ved at brande dem som problemet«

»Kampagnen handler om vejarealer, hvor cyklister og fodgængere deler et areal, hvad enten de skal blandes eller har delt med afstribning. Her skal man som cyklist være ekstra opmærksom og ikke undlade at køre efter forholdene. Det er noget andet end at køre på en cykelsti. Der bakker vi kommunen op i kampagnen«.

Til gengæld er han overordnet set enig med Michael Colville-Andersen i, at der mange steder i byen er plads til bedre løsninger, der er tilpasset cykeltrafikken.

»Jeg deltager gerne i diskussionen om, hvordan cyklisterne er pressede på mange måder på forskellige arealer i byen, men jeg vil påpege, at vi har et hensyn at tage til hinanden«.

Colville-Andersen nævner Inderhavnsbroen som et eksempel på en trafikløsning, der ikke spiller?

»Jeg tror, at der er en erkendelse af, at den bro er ikke blevet den 100 procent positive oplevelse, man kunne have håbet på. Det skyldes blandt andet, at der er langt flere trafikanter, der bruger den. Der er mange løsninger, der ikke er helt elegante, men jeg ser pragmatisk på det. Vi synes imidlertid, at den bro er en stor forbedring. Så må man leve med, at der vil være tidspunkter, hvor der så meget trafik, at der kan opstå kritiske steder«.

»Det er på sin plads i kampagnen at påpege, at der er fodgængere, og at man som cyklist skal passe på«, tilføjer Hjulmand.

Man må indordne sig på Søruten

Et af de steder, kampagnen handler om, er den særlige Sørute, der er indrettet på langs Sortedamssøen og Peblingesøen. Her er den asfalterede gangsti delt op, så der er markeret fodgængerområdet og en cykelsti på strækningen.

I for eksempel morgenmyldretiden med børn på vej til skole og med mange pendlere må man indordne sig efter forholdene. Erik Hjulmand

»Jeg vil hævde, at det går betydeligt bedre langs søerne i samspillet mellem fodgængere og cyklister, end jeg frygtede, da ruten blev åbnet for cyklister. Men i for eksempel morgenmyldretiden med børn på vej til skole og med mange pendlere må man indordne sig efter forholdene og nyde, at man kan køre der i stedet for alternativerne, der er betydeligt farligere og kedeligere, nemlig vejen på den anden side af søerne«, siger Erik Hjulmand.

Copenhagenizes tal tyder på, at det er ganske få cyklister, der kører råddent - modsat den opfattelse, der ofte gøres gældende?

»Det bekræfter, at det altid er synderne, man ser. Man bemærker også altid, de biler, der kører 50 km/t over grænsen, ikke dem, der holder sig indenfor fartgrænsen. Det er så pokkers enkelt at slå alle cyklister i hartkorn med hinanden. Alle kan genfortælle rædselshistorier om cyklister, der har opført sig tåbeligt. Men mange af dem er beskedne, så som at svinge til højre for rødt uden på noget tidspunkt været til fare for nogen eller noget ud over betragterens blodtryk«, mener Erik Hjulmand.

»De er så synlige, at man tror, det er løgn, og de bliver lynhurtigt ophøjet til blive normen«.