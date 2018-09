Spærrede dette hegn for udsynet til kvindelig cyklist, der blev dræbt i højresvingsulykke? Et højt hegn skilte cykelstien fra vejbanen op til krydset, hvor en kvindelig cyklist fredag morgen blev slået ihjel i København. Cyklistformand frygter, at det kan have medvirket til ulykken.

Hen mod krydset skiller et hegn af plastik cyklisterne fra bilerne og lastbilerne på Hulgårdsvej.

Spørgsmålet er, om det også skjuler cyklisterne for dem, der vil dreje til højre ned ad Borups Alle?

Fredag morgen gik det galt. Lidt over klokken 06.30 kom en 28-årig kvinde cyklende ad Hulgårdsvej. Hun skulle tilsyneladende ligeud. En lastbilchauffør kom kørende i samme retning, men skulle til højre ned ad den store indfaldsvej ind mod det centrale København.

Fredag den 31. august blev en kvinde på 28 år kørt ihjel af en højresvingende lastbil, der fra Hulgårdsvej skulle dreje ind på Borups Alle i København. Der var vejarbejde på stedet, hvor afspærringshegn mellem cykelstien og vejbanen var ført helt frem til krydset. Det er endnu ikke klarlagt, hvorfor ulykken kunne ske. Chaufføren er afhørt og lastbilen er rutinemæssigt undersøgt af en bilinspektør.

Hvad der helt nøjagtigt skete er ikke fuldstændigt klarlagt af politiet. Men resultatet blev, at endnu en cyklist mistede livet som offer for en svingende lastbil.

Cyklistrepræsentant: Måske skulle der have været et højresvingsforbud

Nu håber formanden for Cyklistforbundets københavnsafdeling, Erik Hjulmand, at kommunen vil se på vejarbejdet og det hegn, der er stillet op.

Er du bekymret for, om hegnet skjuler dem, man skal få øje på?

»Det er ikke heldigt, hvis man kunne have valgt en anden løsning, der var mere transparent, men stadig separerede trafikanterne«, siger han og peger på, at der ofte er anvendt lave betonklodser, der ikke mindsker synligheden mellem cykelbanen og bilbanen.

Afspærringerne har også betydet, at en højresvingsbane for motorkøretøjer er midlertidigt sløjfet, så der skal svinges fra en ligeud-bane. Spørgsmålet er, om den indretning af vejbanerne har spillet ind i sagen om dødsulykken.

Foto: Jens Dresling Skiltningen hen mod ulykkesstedet kan bidrage til forvirringen.

»Jeg kunne godt frygte, at det medvirker til, at det bliver meget sværere for højresvingende at få overblikket, fordi man er blandet med ligeudkørende trafik helt op til krydset og derfor har de bagvedkørendes hede ånde i nakken«, siger cyklistformanden, der understreger, at han udelukkende kender til ulykken fra den medieomtale, der har været af tragedien.

Måske bør vejmyndighederne overveje, om højresving ved steder med vejarbejde som det, der skete på Hulgårdsvej, bør forbydes, tilføjer han: »Det kunne godt se ud til, at man her skulle sige, at motortrafikken skulle fortsætte lige ud og dreje et andet sted - at man må droppe højresvinget dér i en periode, mens der arbejdes på strækningen«.

København vil se på krydsets indretning

I Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning er Søren Troels Berg fagkoordinator for trafiksikkerhed. Byens folkevalgte har vedtaget et mål om, at der ikke længere skal slås nogen ihjel i trafikken. Nulvisionen betyder, at kommunens trafikfolk efter en ulykke som den, der skete fredag, nu analyserer hændelsen og ser, hvad der eventuelt kan gøres for at hindre nye påkørsler på stedet.

Ifølge de første vurderinger lever vejarbejdsskiltningen og hegnet på stedet op til det, der er aftalt med politiet om gennemførelsen af de midlertidige vejændringer.

»Vi har ikke indikationer af, at det skulle være en dårlig måde at gøre det på, men vi vil selvfølgelig kigge på det nu«, siger han.

»Vi har været ude at besigtige stedet og vurderer sammen med politiet, om der kan gøres noget for at forbedre forholdene, helt aktuelt, og i tilsvarende situationer fremover. Hvis politiet i deres undersøgelser kommer til, at afspærringerne har haft betydning for oversigtsforholdene, så vil vi se, om vi kan gøre det anderledes. Det er sådan, det fungerer, for det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan, for at reducere risikoen for disse alvorlige og meget tragiske ulykker«.

Han er ikke sikker på, at et midlertidigt forbud mod højresving på stedet under vejarbejdet er den rette løsning, tilføjer han: »Vi fjerner ikke behovet for at dreje ved at indføre et svingforbud. Så vil de køre ad andre veje i stedet for. Det kan skabe problemer andre steder. Og vi vil helst have de store køretøjer på de store veje. Derfor skal man altid overveje, hvad konsekvensen af et svingforbud bliver«, lyder forklaringen.