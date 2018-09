Jeg ved en lærkerede: Byggeri på Amager Fælled kan udslette 'Lærkesletten' Omstridt boligbyggeri i København kan ende på et område, som er biokorridor for dyr. Modstander af byggeriet frygter hårdt slid på hele fælleden som konsekvens - tilhænger synes, at det er godt, at flere vil færdes i naturområdet

'Lærkesletten' bliver udslettet.

Det kan blive konsekvensen af, at der nu er flertal i Københavns Borgerrepræsentation for at bygge en ny bydel på en del af den ellers fredede Amager Fælled.

Endnu er det ikke afgjort hvor præcis, husene skal stå. Men kommunens embedsmænd har i en rapport udpeget området helt mod syd med tilnavnet 'Lærkesletten' som det mest sandsynlige byggefelt for et stort boligbyggeri, som skal være med til at finansiere Københavns metrobyggeri.

Området kaldes også mere prosaisk for campingpladsgrunden, fordi der indtil for et par år siden var planlagt en campingplads her ved Vejlands Alle og et vandrerhjem. Det giver fredningen mulighed for.

Konsekvensen af et byggeprojektet på området kan blive, at nogle af de sidste lærker og viber i København forsvinder. At nogle sjældne insekter mister levesteder. Og at passagen mellem den store Kalvebod Fælled og den mindre Amager Fælled bliver blokeret - til skade for en række dyr, der færdes på begge fælleder.

Dyreliv på Lærkesletten En rapport fra Københavns Kommune slår fast efter videnskabelige undersøgelser i sommer på campingpladsgrunden/'Lærkesletten', at der ikke er fundet voksne padder inden for byggefeltet. Arter som spidssnudet frø og stor vandsalamander er dog sandsynligvis indvandret fra resten af fælleden, men ikke fundet. Der er desuden fundet »sjældne og opmærksomhedskrævende insektarter«. Blandt andet blev videnskabsfolkene overraskede over at finde vikleren Grapholita lunulana, som er på kraftig tilbagegang i Danmark. En sjælden art spidsmussnudebille dukkede også op - og en cikade, som kun er fundet to gange i Danmark tidligere. Inden for byggefeltet er kun fundet få ynglefugle, men her forekommer dog Amager Fælleds få agerlandsarter som vibe og.... sanglærke. Vis mere

Men samtidig er 'Lærkesletten' også det område på Amager Fælled, som ifølge eksperterne har den laveste naturværdi.

Kampen

Men navnet 'Lærkesletten'? Slår man op på et autoriseret bykort, er der slet ikke en lokalitet med det navn noget sted i hovedstaden.

Det er græsrodsbevægelsen Amager Fælleds Venner, som har døbt området i den sydvestlige del af Amager Fælled sådan.

Oprindelig var det et tilsvarende areal på Amager Fælled lige ved siden af mod øst - Strandengen - der skulle have lagt jord til projektet. Men folkelig modstand på grund af Strandengens sjældne planter og dyr og vaklende politisk opbakning fik for et år siden en hårdt presset overborgmester Frank Jensen (S) til at droppe projektets placering der.

Dog med krav om at der så skal bygges et andet sted for at skaffe de mellem 1,3 og 1,9 milliarder kroner, som byggeprojektet ventes at indbringe til Københavns udviklingsselskab By & Havn.

I går tonede der så efter to års heftig debat et flertal frem for at bygge i hvert fald en del af bydelen på Amager Fælled. Kun Alternativet og Enhedslisten afviser det pure, og de blev dermed sat udenfor døren i de fortsatte budgetforhandlinger på Københavns Rådhus.

Huse sætter naturen under pres

Da Politiken i aftes mødte talsmand for Amager Fælleds Venner, Steffen Rasmussen, på Lærkeslettens bølgende græs i aftenens synkende sol over Ørestad, var han bekymret.

Mest over udsigten til - med Steffen Rasmussens ord - at »Amager Fælled som københavnernes naturområde nu kommer under et utroligt pres med et stort og massivt byggeri«.

Det er Steffen Rasmussens stærke fornemmelse, at politikerne vil ende med at pege på netop Lærkesletten som byggefelt, efter at en ekspertrapport i maj udpegede det som det mest oplagte.