Amager Fælled-striden: Alternativet foreslår byggeri på affaldsdepot - og BMX-baner Liste Ø og Å får ikke indflydelse på næste års budget i København, fordi de ikke ville være med til at bygge på Amager Fælled. Alternativets alternative plan kaldes af socialdemokraterne »usammenhængende«

I stedet for at bygge op mod 2.500 planlagte boliger på Amager Fælled - som er blevet den politiske kampplads i København om naturens plads i byen - kunne de fleste huse bygges på en strimmel af Kalvebod Fælled.

Nærmere bestemt på Selinevej Midt og Selinevej Nord mellem motorvej E20 og farvandet ind til Fiskerihavnen i Sydhavnen. Her ligger i dag et stort affaldsdepot og et miljøcenter.

Resten af bygningerne kunne opføres på den anden side af Sjællandsbroen, hvor der nu er motocross- og bmx-bane.

Sådan lyder det primære forslag, som Alternativet lige akkurat nåede at fremlægge for de andre folkevalgte, inden partiet sammen med Enhedslisten onsdag forlod (eller blev smidt ud fra) budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus.

De to partier måtte pakke mapper og papirer og lukke døren udefra, fordi de ikke vil være med til at bygge på Amager Fælled. Det vil de andre partier.

Penge i overskud

Ifølge Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune er de tre grunde foreslået af Alternativet - som kunne danne et sammenhængende boligområde på begge sider af Sjællandsbroen - vurderet til henholdsvis 786, 110 og 700 millioner kroner. Tilsammen 1,6 milliarder kroner

Det er ifølge Alternativet næsten 300 millioner kroner mere end det, som Københavns Kommune skylder udviklingsselskabet By & Havn som kompensation for, at der efter folkelig modstand ikke blev bygget på det sydøstlige hjørne af Amager Fælled - kaldet Strandengen.

Kravet til kommende byggegrunde er, at de i forvejen er ejet af kommunen eller By & Havn, så der kan tjenes penge på at byggemodne dem.

Liste Å: Det er dobbelt så godt

I Alternativet er man så begejstret for partiets egen idé om Selinevej, at man i forslaget understreger, at der faktisk kunne bygges hele 5.000 boliger på det foreslåede sted - det dobbelte af det oprindelige byggeri på Amager Fælled.

Alternativet er klar over, at udspillet - som allerede er faldet - ikke ville være uden problemer. Jorddeponeringslageret på Selinevej skulle fjernes, der skulle bygges veje og renses jord, og det fredede område skal affredes ved lov - men affredning kan også blive et krav, hvis der skal bygges på Amager Fælled.

Flytning og rensning af jord ville der være råd til på grund af de 300 millioner kroner ekstra, påpeger Alternativet.

Flytningen af BMX- og motocrossbanerne mener partiet også ligger indenfor realistisk rækkevidde.

Politisk ordfører for Socialdemokratiet, Jonas Bjørn Jensen, anser Alternativets oplæg for at være »meget usammenhængende«.

»Man kan altså ikke bare flytte det miljøcenter, der ligger på Selinevej. Det håndterer farligt affald og laver genanvendelse af international klasse og fylder 50 hektar - jeg ved ikke, hvor det skulle ligge, hver dag kører der måske 100 lastbiler derud«, anfører Jonas Bjørn Jensen, der vurderer, at det vil være »monsterdyrt« at skrælle al den forurenede jord væk.

Han bryder sig heller ikke om ideen om at sløjfe baner til BMX- og motocrossfolket.

»Jeg kan slet ikke se, hvor vi ellers skulle have en motocrossbane«.

Alternativet fremlagde i deres plan også andre forslag til placeringer forskellige steder i København med udgangspunkt i en kommunal rapport fra foråret. Jonas Bjørn Jensen er lidt skuffet over Alternativet.

»De blev nærmest valgt ind i Borgerrepræsentationen på, at der ikke skulle bygges på Amager Fælled og man måtte finde andre løsninger. Jeg synes ikke, de er kommet med noget brugbart nyt«.

Pres ikke dyr og planter

Kultur- og fritidsborgmester for Alternativet, Niko Grünfeld, slog i mandags efter forhandlingssammenbruddet fast overfor Politiken, at det for ham og hans parti er vigtigst, at den samlede Amager Fælled med dens sammenhængende flora og fauna ikke presses af et massivt byggeri i den ene eller anden ende.

Han betegnede partiets udspil som et forhandlingsoplæg. Og pegede på, at ud over Selinevej og BMX- og motocrossbanerne foreslår partiet også på flere andre byggemuligheder i København. Eksempelvis i Tingbjerg og Bellahøjmarken.