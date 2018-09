Det er de københavnske politikere blevet enige om Budgetforliget handler om nye skoler, dagsinstitutioner og en ældrefestival.

Her er hovedelementerne i den budgetaftale, der er indgået for Københavns Kommune.

De kommer til at få betydning for en række forvaltninger, der vil få bedre muligheder for at løse deres opgaver. Og for borgerne i byen vil nogle af beslutningerne være særdeles konkrete. Nye skoler og nye parker er nogle af de elementer, der indgår i budgetaftalen.

Partierne bag budgetforliget har nu fundet de områder, der skal erstatte de oprindelige planer om at opføre boliger på strandengen. I stedet opføres bolig- og erhvervsbyggeri ved vandrehjemmet ved Vejlands Alle, i Sydhavnen, ved Selinevej nær Sjællandsbroen og inde i den eksisterende del af Ørestaden. Planen giver 2.550 nye boliger - heraf 640 almene.

KØBENHAVNERNE Antal indbyggere: 602.481 pr. 1. januar i år. Aldersmæssigt har København markant flere 20-39-årige borgere i forhold til landsgennemsnittet. Gennemsnitsalderen i byen er 35,9 år - hele 5 år lavere end landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige disponible indkomst i København er 215.875 kr. Det ligger lidt under landsgennemsnittet. Der er store lokale forskelle: I Indre By/Christianshavn ligger den på 278.000 kr, mens den på Bisbebjerg er på 178.000 kr. Når det gælder uddannelsesniveau, så er andelen af ansatte med en lang videregående uddannelse dobbelt så stor i København som i resten af landet. Det forholder sig omvendt, når det handler om andelen med en erhvervsuddannelse. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

Byens busser skal senest i 2025 køre på el frem for på diesel.

Havnebussernes rute forlænges op til Nordhavn. De får også flere stoppesteder.

Det skal undersøges, om byens leverandører kan forpligtes til 'grøn kørsel'.

Kommunen vil betale skrotningspræmier til brændeovne og forbyde opsætning af nye ovne.

Det skal undersøges, om de forurenende krydstogsskibe på Østerbro kan tilbydes rene drivmidler.

Der opføres tre nye skoler. De placeres i Holmbladsgade, på Sluseholmen og i Kødbyen.

Der bevilges penge til planlægning af to nye skoler i De Gamles By på Nørrebro og i Nordhavn.

Byen skal have nye børneinstitutioner, som giver mere end 1.300 nye pladser.

Samtidig bevilges penge til planlægning af yderligere 64 børnegrupper.

Budgettet sætter 70 mio. kr. af til ekstra pædagoger i vuggestuerne de kommende fire år.

Byggesagsgebyret afskaffes.

Der er afsat 75 mio. kro. til supercykelstier, sikre skoleveje og cykelparkering.

Der vil blive gjort en indsats for at dæmpe luftforureningen i byen.

Miljøkravene til lastvogne og varebiler skærpes.

Der vil komme kunstgræsplæner i Nørrebroparken, Kulbaneparken, ved Vanløse Stadion og Valby Stadion.

Samtidig sættes penge af til at planlægge en ny svømmehal på Ydre Østerbro.

Der kommer nye parker, bl.a. Pioparken i Sydhavnen, Bispeparken i Nordvest og Kulbaneparken i Valby.

Nordhavn får en park på størrelse med Frederiksberg Have.

Wonderful Copenhagen skal fortsat stå for at trække store begivenheder til København.

Der afsættes en pulje til at tiltrække store sportsarrangementer.

Antallet af sagsbehandlere i handicapcenteret øges.

Der kommer yderligere 183 botilbud til handicappede og psykisk syge.