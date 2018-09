Borgmester: København savner redskaber til at hindre højresvingsulykker Det bedste ville være at kunne holde lastbilerne helt ude af byen, mener Ninna Hedeager, der efterlyser bedre muligheder for at mindske risikoen for de frygtede ulykker.

»Er København så fyldt med cyklister og gående, at der ikke er plads til lastbiler?«

Det spørgsmål stiller Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager (EL). Svaret må - mener hun - være et klart 'ja'.

Det sker efter endnu en højresvingsulykke i byen, hvor en lastbilchauffør tidligere på måneden kørte en cyklist ihjel i krydset Hulgårdsvej/Borups Alle. Her var der vejarbejde og et hegn skilte cykelstien fra vejbanen.

Det kan have været medvirkende til at begrænse udsynet fra lastbilens førersæde og gøre det sværere at se cyklisterne, vurderer politiet efter at have undersøgt forløbet. Lastbilens spejle var tilsyneladende indstillet korrekt, men han så hende ganske enkelt ikke, da han gik i gang med at dreje efter at have ladet to cyklister køre forbi.

Ulykkerne får Ninna Hedeager til at efterlyse folketingspolitikernes opbakning til at gøre mere ved de frygtede påkørsler.

Byen har gjort meget for at hindre højresvingsulykkerne, understreger hun: Der er såkaldte cyklebokse og fremrykkede stoplinjer for de tohjulede trafikanter. Der er før-grønt i mange lyskryds, så cyklisterne kan sætte i gang før motortrafikken.

Der er dog brug for flere værktøjer, mener hun. Og det er værktøjer, som Christiansborg må give, så Københavns bystyre kan komme videre med sin indsats mod højresvingsulykker:

»København er som hovedstad og en by med så stor en befolkning bare et helt specielt sted trafikmæssigt. Så det er absurd, at vi ikke kan få lov regulere trafikken på en anderledes måde end i resten af landet«, siger Ninna Hedeager.

»Vi vil gerne vil passe bedre på københavnerne, men vi har ikke værktøjerne til det«.

Udvalgsformand: Vi må finde de rigtige løsninger

Formanden for Folketingets transportudvalg Lennart Damsbo-Andersen er enig i, at der skal gøres noget. Spørgsmålet er, hvad det så er.

»Jeg kan sagtens forstå hendes frustration. Alle søger svar på, hvordan man kan undgå, at ulykkerne sker. Men vi må have is i maven og få undersøgt nøje, hvorfor de sker, så vi får de rigtige løsninger«, siger han.

Efter Ninna Hedeagers mening ville det optimale være, at der simpelthen blev lukket for lastbiler i byen. I stedet kunne varerne omlastes til mindre elkøretøjer, der kunne køre videre til modtagerne i stedet for at lade de tunge køretøjer køre helt frem med deres forsendelser.

»Det er helt absurd se kæmpelastbiler komme med varer til daginstitutioner på bittesmå villaveje«, siger Hedeager og tilføjer: »Et forbud ville også passe sammen med vores handlingsplaner for mindsket vejstøj og partikelforurening«.

Andre steder er problemerne med de tunge lastbiler i den tætte trafik forsøgt løst med såkaldte tvangsruter og med indførsel af højresvingsforbud i udsatte kryds - en løsning, der imidlertid kan sende lastbilerne ad andre og mindre hensigtsmæssige ruter, frygter borgmesteren.

Et andet indgreb kan bestå i et forbud mod at tillade lastbiler i byen i myldretiden, hvor der kan være mange cyklister på vejene.

»Jeg kunne godt tænke mig flere værktøjer til at regulere trafikken i vor by, og at regeringen ville lade os styre, hvor og hvornår store farlige biler kan køre rundt i vor by. Det kunne også være, at vi kunne få lov til stille krav til lave førerhuse. Så man ikke kan få lov at køre ind i zonen, uden at der er stillet krav om trafiksikkerhed. Vi kunne lave trafiksikkerhedszoner, lige som vi har lavet miljøzoner«, siger Ninna Hedeager.

Det vil blandt andet kunne betyde, at lastbiler med dårligt udsyn fra førersædet vil kunne forbydes adgang til byen: »Vi vil gerne kunne stille flere krav, så længe der er lastbiler med de oversigtsforhold, de har i dag«.

R: Hedeager må indkalde alle til konference om problemet

De radikales Mette Annelie Rasmussen har tidligere efterlyst en gennemgang af de københavnske vejkryds for at få opklaret, hvordan byens cyklister kan beskyttes mod at blive kørt ned af chaufførerne i højresvingende lastbiler.

Borgerrepræsentanten er ikke sikker på, at et lastbilforbud - eller en begrænsning af, hvornår lastbiler må færdes i byen - er det rette.

»Ingen synes, at folk skal dø ved højresvingsulykker. Der er et fælles mål for os alle. Så lad os prøve at finde ud af, hvordan vi kommer derhen«, siger hun.