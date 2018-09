Nikolaj Kirk: Bulldozerne kommer ikke i morgen - vi må se, hvad vi nu kan gøre Flertallet på Københavns Rådhus kan ikke regne med at slagt om Amager Fælled er slut. Det er et stort fremskridt, at Strandengene overlever, men det er ikke nok, mener kokken Nikolaj Kirk

Er glasset halvt fyldt - eller halvt tomt?

En af de stærkeste drivkræfter bag forsøget på at undgå byggeri på Amager Fælled, den kendte tv-kok Nikolaj Kirk, tygger lidt på det spørgsmål.

»Jeg har ikke haft mulighed for at sætte mig helt ind i det, der nu er vedtaget. Generelt mener jeg, at det er positivt, at der ikke bliver bygget på Strandengene. Husk på at det ikke er længe siden, politikerne omtalte stedet som en blanding mellem en losseplads og et militært øvelsesområde«, siger Nikolaj Kirk.

»De skal have ros for at der ikke bygges der, men jeg tvivler på, at de helt forstår, hvor kompliceret naturen er. Det hænger ikke sammen, når de samme politikere står bag planerne om et grønnere København, og de så bygger på Fælleden. Byer som Aarhus og Helsinki er jo langt grønnere, end vi er«.

Hvad sker der nu?

»Vi må samle os lidt og se, hvad vi så gør. Bulldozerne kommer ikke i morgen, den slags tager lang tid«.

Hvad skal tiden bruges til?

»Man skal huske, at sidste gang så det også helt umuligt ud, men vi fik stoppet de byggeplaner. Vores opgave nu er at tale naturen op igen. Bygninger kan bygges op og rives ned, det kan man ikke med naturen. Jeg forstår, at nogle politikere kan have svært ved at sætte sig dybt ind i det her. Naturen er kompliceret, det hele hænger sammen, og det er vores opgave at forklare det«.

Men et område med mange truede dyrearter er reddet. I det nye område handler det om mere almindelige arter som lærken og viben, som nok er i tilbagegang, men vel ikke truet af udryddelse?

»Lærkebestanden er faktisk faldet med 50 procent, og viben har længe været presset. Man skal forstå, at naturen hænger sammen. Det er ikke sådan, at fugle og padder bare opholder sig et sted hele deres liv. Det er det, vi skal have politikerne til at forstå«, siger Nikolaj Kirk.