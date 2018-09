Nye skoler, nye parker og nye daginstitutioner: Politikerne i København er enige om næste års budget Et flertal i Borgerrepræsentationen er blevet enige om budgettet for 2019.

Der kommer penge til nye folkeskoler og daginstitutioner. Til nye kunstgræsplæner i en række parker. Og til de indledende undersøgelser af, om der kan bygges en ny svømmehal på Ydre Østerbro.

Det er resultatet af det budgetforlig, der netop er indgået på rådhuset mellem de borgerlige partier, Socialdemokratiet, SF og de radikale.

Med i forliget er en aftale om at udskifte byens dieselbusser med elbusser senest i 2025, et forbud mod nye brændeovne i byens boliger og oprettelsen af en række nye parker i byen. Sydhavnen får Pioparken. Nordvest Bispeparken og i Valby kan de se frem til den kommende Kulbaneparken. Og i Nordhavn oprettes en naturpark, der bliver på størrelse med Frederiksberg Have.

Samtidig kommer der en udvidelse af havnebussernes rute, så de fra næste sommer får endestation i Nordhavn. Og endelig sættes 75 millioner kroner af til supercykelstier, sikring af skoleveje og til cykelparkering.

Budgetforliget sætter også penge af til flere botilbud til fysisk og psykisk handicappede og flere sagsbehandlere til området. Også jobcentrene kan se frem til at få flere medarbejdere. Der skal gøres mere for at få især kvinder fra Mjølnerparken og udsatte områder som blandt andre Tingbjerg ud i arbejde.

Forhandlere fik deres partiers ønsker opfyldt

Det er en række tilfredse folkevalgte, der kunne træde ud af Magistratssalen på Københavns Rådhus med aftalen på plads.

Overborgmester Frank Jensen (S) kalder aftalen »grøn og bæredygtig« og hæfter sig ved, at den giver plads og velfærdstilbud til byens børn.

SF's sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling hæfter sig ved, at der kommer mere personale i vuggestuerne, nye angstklinikker og flere nye parker.

Socialborgmester Mia Nygård fra de radikale ser gode skridt på det sociale område.

Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilie Lonning-Skovgaard ser sit partis aftryk i budgetaftalens afsnit om ældremad, forbedring af førpensionsområdet og »fjernelse af unødige hindringer for erhvervslivet«.

Hos de konservative er Jakob Næsager glad for, at der gøres noget ved gebyrer på byggesagerne.

»Vi gør det for at gøre boligere billigere«, siger han. Ifølge partiets gruppeformand var det lettere for hans og de andre partier at fremme deres ønsker, fordi Alternativet og Enhedslisten havde trukket sig. Ninna Hedeager har, konkluderer han, »lidt nederlag på grund af sin ideologi«

Gebyrlettelserne er også noget, Liberal Alliances gruppeformand Alex Vanopslagh glæder sig over. De lander på over 182 millioner kroner i løbet af de kommende fire år, konstater han: »Man fristes til at kalde det historisk store afgiftslettelser«.

Dansk Folkepartis Carl Christian Ebbesen ser frem til de nye idrætsanlæg: »Det fortjener københavnerne og foreningslivet«. Han får også opfyldt sit forslag om en ældrefestival for byens plejehjemsbeboere næste år i Bystævneparken.

Amager Fælled splittede grøn blok

Da forhandlingerne blev indledt tidligere på ugen forlod Alternativet og Enhedslisten hurtigt lokalerne. De ville ikke være med til at tillade byggeri på Amager Fælled, hvilket var socialdemokraternes betingelse for deltagelse i budgetforliget.

I morges blev forligspartierne enige om byggeplanerne for det grønne område.

De to partier, der ikke er med i aftalen, har siden kritiseret de øvrige partier i den grønne blok for at svigte byens store grønne område på Vestamager.