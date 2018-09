Enhedslisten: Det giver ingen mening at skære så markant ned på boligsociale projekter i København

Smilene var hvide og brede, da syv partier i København fredag kunne præsentere kommunens budget for 2019. Men spørger man de to partier, der er henholdsvis næst- og tredjestørst i Borgerrepræsentationen, har københavnerne al mulig grund til at surmule i den kommende budgetperiode. Ikke mindst de borgere, der bor i byens udsatte boligområder.

»På et tidspunkt, hvor regeringen er enormt fokuseret på de udsatte boligområder, giver det ingen mening, at man skærer så markant ned på de boligsociale projekter. Vi har i København har haft stor succes med boligsociale helhedsplaner, hvor vi forbedrer boliger og adgangsveje og løfter kvartererne på en måde, så det skaber mere tryghed for beboerne og naboområderne. Men den indsats ønsker man altså nu at skære ned på«, siger teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL).

Hun henviser til, at det over de næste fire år vil være 26 millioner kroner, byen sparer på en social indsats, som ifølge borgmesteren vil være langt mere værd for de ramte borgere.

Vi sælger ikke ét område, for at få indflydelse på et andet. For os var Amager Fælled for vigtigt Ninna Hedeager Olsen

Enhedslisten endte – sammen med Alternativet – med at stå uden for budgetforliget, fordi de to partier ikke ville acceptere den overordnede politiske præmis for at være med, nemlig at sætte gang i byggeriet af 2.400 boliger på Amager Fælled. Allerede i begyndelsen af ugen valgte de to partier at forlade forhandlingerne.

Savner grønne ambitioner

Men det er ikke kun i forhold til Amager Fælled, at det nye budget »mangler grønne ambitioner og visioner«, lyder det fra Alternativets kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld:

»Man har valgt at sætte parkeringsafgiften ned, så det bliver billigere at parkere i byen. Det mener vi er en dum måde at prioritere på, når vi kunne investere mere i cykelkultur – i supercykelstier og flere sikre skoleveje til vores børn«, siger han.

»Men det ærgrer mig især også, at man på socialområdet har nedlagt de vigtige feriecamps for børn og unge i udsatte områder og sløjfet støtten til daghøjskolerne, som laver et fantastisk ungdomsarbejde. Det er en katastrofe, når nu vi ved, at det virker for børn i de udsatte områder, at de får et kultur- og fritidstilbud«, siger Niko Grünfeld.

Budgetaftalen blev af forligspartierne fredag præsenteret som en »grøn og bæredygtig aftale«. Rigtigt er det da også, at der over de næste fire år er afsat væsentligt flere penge til bedre cykelforhold, grønne busser, anlæggelse af rekreative områder og renere luft til byens borgere.

Men især det sidste mener både Niko Grünfeld og Ninna Hedeager Olsen, at man burde have været mere offensiv omkring, eftersom man i sidste ende valgte at droppe etableringen af et landstrømanlæg til krydstogtskibene i Københavns Havn, som de senere år har sendt massiv luftforurening ind over byen:

»Det, som budgetparterne nu har kunnet strække sig til, er at blive enige om at sætte undersøgelse i gang af, om det overhovedet er relevant at etablere et landstrømanlæg. Men der er på ingen måde brug for en ny undersøgelse. Vi er der, hvor vi bare skal i gang, og det er nu blevet udskudt endnu en gang til skade for byens borgere«, siger Ninna Hedeager Olsen.

Men når man ikke sidder med ved de afgørende forhandlinger, har man naturligvis heller ikke indflydelse på den endelige fordeling af budget-millionerne. Det er således især faldet Enhedslisten for brystet, at man i sidste ende valgte at bruge ca. 180 millioner kroner på at afskaffe det gebyr, som byens borgere betaler ved byggesager. Et gebyr, der de seneste måneder er blevet kritiseret, fordi det har vist sig, at kommunen har krævet flere penge ind, end det har kostet at behandle borgernes byggesager.