Frygt for trafikkaos: Plan om Københavns første skyskraber vakler Manden bag H.C. Andersen Adventure Tower kalder ingeniørrapport om konsekvenser af hans projekt »surrealistisk«. Andre ingeniører afviser, at trafikken vil kokse, hvis byggeriet fremskyndes.

Kurt Immanuel Pedersen er frustreret og kalder det »surrealistisk«.

Han vil bygge Københavns første rigtige skyskraber i nybyggerområdet Nordhavn og åbne den 280 meter høje bygning med en H.C. Andersen-temapark for gæster og beboere i 2027 eller 2028.

Men en ny rapport, som skal diskuteres af politikerne på rådhuset på mandag, fastslår, at det enorme projekt vil skabe trafikkaos på Østerbro.

Årsag: Der ikke er metroskinner og tilkørselsveje nok til at klare den ekstra trafik, som et så stort byggeri medfører.

Idémanden bag H. C. Andersen Adventure Tower har svært ved at fatte logikken i rapporten. Blandt andet, fordi den fokuserer på trafiksituationen i 2025, mens højhuset kan tidligst være klar i 2027. Det er det år, hvor Nordhavnstunnelen under vandet, der skal lette biltrafikken til og fra Nordhavn, er planlagt til at stå klar.

»Det er surrealistisk og meget erhvervsfjendsk, hvis forvaltningen vil bruge en misvisende trafikanalyse om belastningen af trafikken i Nordhavn for perioden 2025-2027 til at forsinke etableringen af vores projekt, når vi hverken kan eller vil ibrugtage oplevelsesparken og højhusprojektet før Nordhavnstunnelen«, siger Kurt Immanuel Pedersen til Politiken.

Det kan blive fatalt

Hvis politikerflertallet hælder deres hoveder til den nye rapport fra ingeniørfirmaet MOE, risikerer højhusplanen at vakle fatalt. For Kurt Immanuel Pedersens projektplan ligger i et stramt tidsskema:

Han har et forhåndsløfte fra Københavns udviklingsselskab By & Havn om at kunne købe grunden, men det løfte gælder kun, hvis politikerne sikrer, at der kan foreligge en lokalplan senest i 2021 – ellers ser By & Havn sig om efter en anden køber.

Kurt Immanuel Pedersen har derfor travlt med at sikre sig, at kommunen fremrykker sin planlægning, der ellers er sat til først at være færdig i 2025. Og derpå skal han have sine investorer på plads.

En kæp i hjulet

Men den tidsplan får en kæp i hjulet af MOE-ingeniørerne.

De konkluderer, at krydset Kalkbrænderihavnsgade-Sundkrogsgade på Østerbro allerede i 2025 bliver overbelastet med de nuværende byggeplaner i området – altså før højhuset er i brug.

»En udbygning med H. C. Andersen Adventure Tower vil yderligere forstærke krydsets kapacitetsmæssige udfordringer markant«, står der.

På den baggrund anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen i kommunen, at der tidligst skal være et kommunalt plangrundlag for den yderste del af Nordhavn klar i 2025. Og ikke i 2021 som ønsket af manden med skyskraberen.

Kurt Immanuel Pedersen peger desuden på, at man kan etablere Nordhavnsmetro med to stationer allerede i 2027 helt ud til det område, hans højhus eventuelt skal ligge - mod 2030 som hidtil planlagt. Så vejene kan blive aflastet. By & Havn har også anbefalet, at metroforlængelsen kommer hurtigere.

Kurt Immanuel Pedersen konkluderer, at hvis der først ligger en lokalplan i 2025, kan hans H.C. Andersen-verden først åbne i 2031. Og dermed skrider hele projektet.

»Forvaltningens planproces med lokalplan først i 2025 gør, at vi mister vores grundkøbsreservation hos By & Havn, og så er der ikke noget projekt at investere i«, siger Kurt Immanuel Pedersen.

Ro på, siger Rambøll

Ingeniørfirmaet Rambøll har tidligere på vegne af projektmagerne lavet en undersøgelse, som ikke tydede på tilsvarende trafikproblemer. I et notat forud for den politiske behandling på mandag skriver Rambøll nu, at de heller ikke er enige i MOEs vurderinger.

Rambøll konkluderer, at trafikbelastningen fra H.C. Andersen-projektet vil være størst i weekender og til hverdag udenfor spidsbelastninger i morgen og eftermiddagsmyldretiden. Derfor bliver der ikke trafikkaos.