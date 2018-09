Ikke flere værtshuse i det centrale København: Bevillingsnævnet standser natbevillinger i indre by

Der kommer ikke flere natbevillinger i Middelalderbyen.

Det har det københavnske bevillingsnævn afgjort efter flere års voldsom vækst i antallet af barer og diskoteker i Indre By.

I Sankt Peder Stræde-kvarteret huser hver tredje ejendom nu et værthus eller lignende. Det er reultatet af de seneste års lempede politik over for restauratører og firmaer, der ville åbne udskænkningssteder i området. En tilsvarende udvikling er set i blandt andet Gothersgadekvarteret og i andre bydele.



Byens historiske kerne er blevet en partyzone

Den politik har givet store gener for beboere i Indre By. De er er plaget af nattestøj fra beværtningerne og af råben og skrigen fra fulde værtshusgæster. Samtidig har koncentrationen af værthuse bidraget til en generel forarmelse af områderne, hvor indbyggerne hver morgen vågner op til gader, der flyder med affald og bræk.

Men nu vil der ikke blive givet yderligere natbevillinger til nye barer eller diskoteker i området mellem Rådhuspladsen og Kongens Nytorv, meddeler kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Alt.).

Han er formand for bevillingsnævnet, der har besluttet at indføre et stop for nye natbevillinger - tilladelser til udskænkning efter midnat - i det centrale København.



Årsagen er de problemer, de mange barer og beværtninger giver: »Lige nu er mætningspunktet overskredet for mange. Vi ønsker, at København skal være en levende by, men vi har brug for at stoppe op og se, hvordan vi kan skabe en bæredygtig by«, forklarer borgmesteren.

»Vi kan konstate, at der er en overflod af koncepter, der er støjende og larmende - især i de sene nattetimer. Der er ingen tvivl om, at det er kørt for langt ud«.

Bevillingsstoppet kommer efter en analyse, der viser, at der er et udskænkningssted for hver 18. indbygge i Middelalderbyen mod for eksempel over 1.000 i Brønshøj. Alt i alt er der 137 restaurationer, der har lov at servere alkohol døgnet rundt i Indre By.

Det til trods for, at der ifølge bevillingsloven skal tages hensyn til omgivelserne, inden der gives tilladelse til udskænkning i egentlige boligkvarterer, og at der skal tages hensyn til de ordensmæssige problemer, der bliver resultatet, hvis der lokalt kommer en høj koncentration af værtshuse, diskoteker og lignende.

Beboer: Det løser bare ikke de eksisterende problemer

At der ikke kommer flere nye natbevillinger i det indre København glæder Søren Rud. Han er formand for beboerforeningen i Nørre Kvarter, som er området omkring Sankt Peder Stræde. Her har der siden 2014 været stop for nye nattebevillinger. Han er tilfreds med, at stoppet nu gælder hele den gamle middelalderby.

»Det er så ekstremt i Indre By, at det måtte stoppe. Så det er fantastisk – frem for alt for de beboere i Indre By, der lige nu kan se barerne vokse omkring sig«, siger han.

»Samtidig er vi nødt til at sige, at det ikke løser problemerne. Det gør dem bare ikke værre. Jeg har stadig 62 bevillinger i Nørre Kvarter. Hver gang en butik lukker, bæver de lokale for, at der kommer en ny bar i stedet«.

Overborgmester Frank Jensen opfordrede i midten af august bevillingsnævnet til at indstille tildelingen af nye bevillinger i Middelalderbyen. Efter beslutningen om at standse for tilladelserne til at servere alkohol glæder han sig:

»Selv om København stadig skal være en by med et levende natteliv, skal det være muligt at kunne bo og færdes i sin bydel uden at drukne i støj, møg og ballade«, skriver han på Facebook.

Brokvartererne risikerer at få støjproblemerne

Beslutningen om at afvise alle nye natbevillinger træder først i kraft den 18. december. Det skal varsles over for branchen. Og det kan give den mulighed for at åbne nye beværtninger inden da - forudsat at de er berettigede til at få tilladelse til salg af alkohol efter den gældende praksis.

Et stop for nye natbevillinger i Indre By kan give risiko for, at brokvartererne bliver næste mål for restauratører, der ønsker at åbne nye diskoteker eller natværthuse. Men Niko Grünfeld venter ikke, at beboerne uden for bymidten vil komme til at få samme problemer som dem, der bor i de gamle bydele: