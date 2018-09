Skal Værnedamsvej have et nyt hotel og en p-kælder? Den franske skole flytter fra området. Derfor lægger Frederiksberg Kommune op til højere og tættere byggeri på grunden, der skal indrettes med cafeer, boliger og en underjordisk parkeringskælder.

Værnedamsvej er på vej til at få et hotel, et nyt shoppingområde, nye boliger i højere huse og en p-kælder.

Den smalle gade på grænsen mellem Københavns og Frederiksberg huser i dag Prins Henriks Skole, som mangler plads til sine mange elever og vil flytte.

I stedet kan de lokale se frem til at få forhøjet de eksisterende bygninger på grunden med op til tre etager. Planerne for grunden rummer også et kommende hotel og en underjordisk parkeringskælder til biler, ombygningerne vil tiltrække til kvarteret. I stueetagerne skal der indrettes forretninger, fremgår det.

Lokale maner til eftertanke

Det er planer, der bekymrer de omkringboende. De forsøger at påvirke beslutningen med henvisning til, at byggeplanerne foregår i et højtskattet og attraktivt område. Politikerne må give sig tid til eftertanke, så der træffes en beslutning, der er rigtig for Værnedamsvej og naboerne, mener en af dem, Torsten Rojas-Danielsen.

»Vi siger, at de skal slå koldt vand i blodet. At vi har brug for et 'time out', hvor vi sørger for det rigtige grundlag for den rigtige beslutning. Vi mener, at det går alt for stærkt«, siger han.

Det er et populært hjørne af hovedstaden, byggeriet og ejendomsudvidelserne kommer til at ligge i. Den 200 meter lange Værnedamsvej er kendt for sine gode cafeer og specialforretninger og er ofte kaldt et lille stykke Paris midt i byen.

Det er også en gade, der er delt mellem de to hovedstadskommuner. Den del af området, der skal ændres på, når skolen flytter, ligger på Frederiksbergs side.

Vision om højere huse og parkeringspladser

I et såkaldt visionspapir tegner kommunen stregerne til det, der kan komme til at erstatte skolen. Der lægges op til at øge højden på nogle af de eksisterende bygninger med op til tre etager og udgravning af en underjordisk parkeringskælder til de beboere, der ventes at rykke ind i dele af den tidligere skole.

Foto: Frederiksberg Kommune Prins Henriks Skole ligger på et grundstykke mellem Værnedamsvej og Frederiksberg Alle. Nu er spørgsmålet, hvad der skal ske med arealet og bygningerne, når skolen flytter.

Prins Henriks Skole ligger på et grundstykke mellem Værnedamsvej og Frederiksberg Alle. Nu er spørgsmålet, hvad der skal ske med arealet og bygningerne, når skolen flytter. Foto: Frederiksberg Kommune

De lokale beboere har samlet sig i netværket Bæredygtigt Frederiksberg, hvor de forsøger at få byrødderne til at moderere projektet.

»Man har brugt to-tre uger på det i By og Miljø. Vi er ret målløse over, at man vil forandre området så grundlæggende og så blot har brugt så kort tid på det, der ser ud til at være kopieret direkte fra salgsprojektet fra den franske skole«, mener Rojas-Danielsen.

Han peger på fire elementer, kritikerne af projektet hæfter sig ved: »Vi ønsker ikke højere byggeri, ikke tættere byggeri, ikke øget trafik ind i baggårdsmiljøet og vi ønsker, at man begrænser støjniveauet i forhold til, hvad man kan forestille sig ud fra det fremlagte projekt«.

»Det bygger vi på flere ting. Der er ingen trafikale analyser af, hvad området kan klare. Der er ingen analyse af, om der er brug for nye butikker i kvarteret og der er ingen analyse af, hvordan det påvirker de 900 omkringboende, at man laver restauranter og cafeer i byggeriet« tilføjer Torsten Rojas-Danielsen.

Politikere indkaldt til et borgermøde

Visionsplanen fremhæver, at der skal være et pulserende gadeliv med cafeer og mennesker kan opholde sig i baggårdsmiljøet året rundt.

»Der er stor bekymring hos folk. Kan vi få ro til at sove?«, spørger han. Erfaringerne fra Københavns Kommune skræmmer. Her er beboerne i flere centrale kvarterer hårdt plaget af støj og larm om natten som følge af de mange varer og restaurationer, der har fået lov at slå dørene op inde i de smalle, tætbeboede gader.