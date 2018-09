Hvad med støjen, forureningen og affaldet? Ansøgning til Formel 1 i København har flere mangler Borgmester ser mange uafklarede spørgsmål i ansøgning om at køre Formel 1 i Københavns gader.

Det er stadig uvist om det kan lade sig gøre at afholde Formel 1 midt i København i fremtiden.

Den foreløbige ansøgning som Foreningen for Fremme af Formel 1 i København, også kaldet F1cph har udarbejdet, er nemlig mangelfuld.

Det viser et notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

Ansøgningen mangler blandt andet informationer om støj, luftforurening og trafikale udfordringer for borgerne. Og det er informationer, som er afgørende for om løbet bliver en realitet.

Det mener Teknik- og Miljøborgmester i København, Nina Hedeager Olsen (EL).

»Hvordan kommer hjemmeplejen ud til de ældre? Hvad gør man med affaldet fra løbet? Alle de her ting skal der være styr på, før vi kan tage en beslutning i udvalget«, siger hun til DR P4 København.

Ekspert: Luftforurening er minimal

Ifølge Formel 1 korrespondent hos BT, Peter Nygaard, så er det store fokus på støj- og luftgener ikke det vigtigste. Det er nemlig ikke noget der fylder, når han er ude til de nuværende gadeløb i Formel 1.

»Luftforureningen er ofte minimal og nok mindre i byerne, fordi der ikke kører almindelig trafik, når der er Formel 1 løb, siger han til DR P4 København og fortsætter:

»Formel 1 har ry for at være en larmende sport, men faktum er, at bilerne ikke larmer særlig meget længere på grund af deres hybridmotorer«, siger han til DR P4 København

Hos arrangørerne hos F1cph, med tidligere Minister for videnskab, teknologi og udvikling, Helge Sander i spidsen er man ikke bekymret over de krav Københavns Kommune stiller.

»Kommunens respons er helt rimelig. Og jeg både håber og tror, at vi kan besvare deres spørgsmål hurtigt. Jeg kan ikke forestille mig, at det bliver ansøgningen, der sætter en stopper for Formel 1 i København«, siger han til DR P4 København