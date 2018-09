Værested lukkes: »Jeg gik hertil 6 kilometer på krykker. Jeg havde ikke råd til bussen, for de havde trukket i min kontanthjælp og alt muligt lort« Sociale projekter for 17 millioner kroner i København mister kommunens bevillinger. Det er slut for Cleanhouse – stedet for dem, der var ved at ødelægge deres liv med stoffer og druk.

Kan man tage en læreruddannelse med hash i blodet, en alkoholisk 'funktionspromille' og lidt hårde stoffer oveni? Simon kunne. Selv om uddannelsen tog længere tid end beregnet, og han spildte år, hvor han ikke lavede 'dagens gode gerning'.

Kan man være i snedkerlære med et ret massivt hashmisbrug i fritiden ved siden af? Ole kunne.

Men kan man også efter endt behandling for misbruget klare at komme tilbage til sin lejlighed og »se alle de gamle spøgelser i øjnene«, som Ole siger? Klare ensomheden, stilheden, trangen til at dulme sindet?

Simon kunne næsten ikke. Ole havde også svært ved det. Rune ligeså. Det samme gjaldt Lisbeth. Og Brian og René.

Men de bukkede alligevel ikke under for fristelserne fra flaskerne, pillerne, chillummen. Fordi de havde et sted at tage hen, hvor de følte sig som en del af en familie, og hvor alle kendte til dæmonerne. Og ikke mindst: Hvor stofferne var bandlyst.

Cleanhouse er den familie. Et værested for eksmisbrugere i Københavns Nordvestkvarter omgivet af graffitibombede gamle industribygninger, autoværksteder og nyåbnede hipstercafeer.

Ly for uvejret

Rune rammer det ind med en lille talestrøm, mens hans lasagne, som han har varmet op ude i køkkenet, bliver kølet af: »Det her er ikke bare pædagogisk arbejde, det er i høj grad os selv, der kører det, du ved. Når folk er i uvejr, kan de komme i ly af regnen her og få deres pusterum«.

Han kigger lidt rundt. De andre er tavse. Det er alvorlig onsdag i september. Det er kun få dage, siden brugerne fik at vide, at Cleanhouse lukker til nytår. Efter næsten 20 år.

Under budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus blev det et af de tidsbegrænsede projekter på socialbudgettet, der ikke blev forlænget. Ingen har udtrykt utilfredshed med Cleanhouse. Det seneste nødbudget på halvanden million kroner om året faldt bare på gulvet i den store budgetmatematik.

Runes øjne er bistre og sørgmodige på én gang:

»Jeg er kommet her i seks år. Dengang var jeg arbejdsløs, havde mistet min kæreste og min bolig, mit korsbånd var bristet, jeg var lige holdt op med at at ryge hash og tage stoffer. Jeg kom i Cleanhouse hver dag i 12-16 timer i et år, og i den første tid gik jeg hertil på mine krykker fra Gladsaxe. Jeg havde ikke råd til bussen, fordi de trak mig i kontanthjælp og alt muligt lort. Nu har jeg været i arbejde i tre år, betaler skat, giver tilbage til samfundet«.

Det eneste i hovedstaden

Mens Rune taler, kommer flere brugere til. Det er først på eftermiddagen, nogle sætter sig til at spille computer, andre henter frokost i køkkenet.

Simon med den spritnye læreruddannelse har været bruger af Cleanhouse i fire år. Som teenager startede han en deroute nedad. Nu er han clean takket være behandling hos NA (Anonyme Narkomaner) og efterfølgende støtte hos Cleanhouse.



»Velmenende mennesker er ikke nok. Cleanhouse har en brugerkultur, hvor det bare ikke er cool at bruge stoffer og drikke og tale om stoffer. Det virker meget stærkere end regler sat op af andre«, forklarer Simon.

Det er det eneste tilbud af sin art i hovedstadsområdet med nultolerance over for enhver form for stoffer og alkohol, og hvor halvdelen af arbejdskraften er den frivillighed, brugerne selv lægger i at støtte hinanden.



Dagligt kommer her omkring 10-15 brugere, på ugebasis er det cirka 30, der henvender sig. Målt på en måned 50. I løbet af et år kommer her cirka 150 mennesker. Nogle er stamkunder, andre kommer for en kort periode.

Den seneste tid har været turbulent. Indtil forrige år blev værestedet drevet af statslige tilskud, som ebbede ud, hvorefter Københavns Kommune besluttede at opretholde værestedet. Med nød og næppe overlevede Cleanhouse i 2017 og 2018.

Kommunen skal ikke smide barnet ud med badevandet Brian Lentz, Sydhavnscompagniet

Socialforvaltningen og et enigt socialudvalg havde også indstillet til partierne om at lade stedet fortsætte i budget 2019. Så Brian Lentz, direktør for Sydhavnscompagniet, som nu er organisationen bag Cleanhouse, er skuffet over, at det ikke skete.



Barnet ud med badevandet

»Det kan sgu ikke være rigtigt«, siger Brian Lentz omgivet af brugere, »kommunen skal ikke smide barnet ud med badevandet«.

»Jeg er kommet her en søndag aften, hvor brugere, der har deres børn på besøg i weekenden, kan komme og spille bordtennis eller se fjernsyn. Den slags familiehygge og sammenhold ser man ikke på andre væresteder. Det er mennesker, som ofte har en meget lille bolig eller sover på en sofa hos en kammerat«.



Brugernes baggrund er broget. Her er tidligere udstationerede soldater med posttraumatisk stress, nogle har boet på gaden eller været bandemedlemmer.

»En af dem, der er kommet her i mange år, fortalte, at han ikke vidste, hvordan det var at være normalt menneske, lige efter han kom ud fra fængsel. Da han skulle købe ind i Fakta, var han nødt til at kigge i de andres kurve for at se, hvad man køber, tandpasta, smør og den slags. Nu var han blevet resocialiseret og sagde, at det ikke var gået uden Cleanhouse«, fortæller Brian Lentz.

Brian Lentz er ikke i tvivl om, at et sted som Cleanhouse sparer samfundet mange penge med den meget lille investering.

»En døgnbehandling i et år kan koste over 600.000 kroner, og de penge kan jo være smidt ud ad vinduet, når der sker tilbagefald. Det er Cleanhouse med til at forhindre«.