Projekter for udsatte i København i klemme: René har »en hemmelig klub« sammen med sin datter på fem, men nu lukker den Bred politisk enighed i København om, at tilbuddet Cleanhouse til eksmisbrugere burde fortsætte. Alligevel ser det ud til at lukke.

Når René tager sin femårige datter med i Cleanhouse, skal de hen i »vores hemmelige klub«, som han siger. Lige i starten var han lidt nervøs for, hvordan hun ville tage det, for Cleanhouse er et sted for tidligere misbrugere. Som han selv er. Var det for barskt?

Slet ikke, hun glæder sig altid til at tage med sin far i ’klubben’, hvor han tit griber penslerne og maler.

»I perioder får jeg ikke malet noget, og så bliver jeg på et tidspunkt virkelig nedtrykt, men når jeg så kommer i gang igen med penslerne, kan jeg mærke: Nååååh, det var dét, der manglede, mand«, fortæller René, der har levet et liv med hårde stoffer, men nu er alenefar med deleordning. Og clean.



Snart kan det være slut med Renés adgang til atelier med udstyr, god plads og opmuntrende kommentarer fra andre, der har levet et liv lidt som hans eget.

For konsekvensen af det nye forlig om Københavns Kommunes budget for næste år er, at Cleanhouse i Københavns Nordvestkvarter lukker og slukker til nytår, på grund af at det er slut med kommunalt tilskud. Efter 20 års drift.

Jeg føler virkelig, at borgernes skæbner ligger i vores hænder Line Ervolder (K)

Cleanhouse er det eneste åbne stoffrie aktivitets- og værested i hovedstaden til mennesker, der er blevet deres misbrug kvit, og hvor man kan »hænge ud«, møde lidelsesfæller i stedet for »at se de gamle spøgelser i øjnene hjemme i lejligheden«, som en bruger siger. Og hvor brugerne langt hen ad vejen selv tilrettelægger dagen og er hinandens støtter.

Politiken beskrev projektet i søndags, og en rundringning til en række partier bag budgetforliget viser, at ingen af dem egentlig ønsker at sige farvel til Cleanhouse med et budget på 1,2 millioner kroner.

Men selv om det kun handler om en rund million i et københavnsk socialbudget på 5,5 milliarder kroner og et samlet kommunalbudget på over 40 milliarder, er det alligevel småt med politiske løfter om en sidsteøjebliksredning, inden budgettet vedtages endeligt i næste uge.



Line Ervolder, medlem af socialudvalget for Konservative Folkeparti, siger, at hun »bestemt synes, at Cleanhouse er et projekt, der skulle fortsætte«. Men hun peger også på, at »socialpolitikken i København er et område, der finansielt har været underprioriteret i mange år«.

I år handlede det især om at finde fodslag mellem partierne om at øge den generelle indsats for mennesker med handikap (med flere sagsbehandlere), til psykisk syge (med flere botilbud) og til de hjemløse (med hjælp til at finde job og bolig).

Kun halvdelen blev reddet

Samtidig skulle politikerne tage stilling til et rekordstort antal sociale enkeltprojekter, som lever af midlertidig støtte, og hvor Cleanhouse bare er ét. Projekter med et samlet driftsbudget på 34 millioner. Ved forhandlingernes afslutning var der kun fundet 17 millioner kroner.

Så indsatser for blandt andre unge grønlændere, flygtningekvinder og anbragte unge må lukke - og altså også Cleanhouse.

Line Ervolder fortæller, at de konservative havde udtrykt ønske om at holde hånden under tre projekter: Børn, Unge & sorg, værestedet Hellebro og Cleanhouse. To af ønskerne blev opfyldt. Cleanhouse røg ud.

»Jeg er konstant forundret over, hvor små beløb man skal jonglere med i socialudvalget, og jeg føler virkelig, at borgernes skæbner ligger i vores hænder«, beretter Line Ervolder og lover, at hun og hendes parti »vil følge Cleanhouse tæt, for der er ikke umiddelbart noget andet, der erstatter det«.

»Men jeg vil ikke tale udenom, det gør mig meget trist, at det tilbud forsvinder«.

Ildebrande mange steder

SF’s medlem af socialudvalget, Annika Smith, kalder det »forfærdeligt« at se Cleanhouse lukke som et »unikt tilbud«.



»Som nyvalgt oplever jeg, at vi i socialudvalget skal fodre hunden med sin egen hale. Skal vi redde Cleanhouse, skal vi flytte penge væk fra de handikappede eller psykisk syge eller hjemløse, som vi lige har besluttet at styrke med 39 millioner kroner i et budget, der ellers på mange måder er bedre for byens udsatte end i mange år. Men der er konstant ildebrande at slukke«, siger Annika Smith.

Hun mener, at socialområdet generelt har været underprioriteret, og beklager, at andre tilbud for f.eks. hjemløse kvinder, Reden og Café Klare, heller ikke får de kommunale tilskud, de har behov for for at yde den tilstrækkelige hjælp.