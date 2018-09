27-årig mand ramt af skud, mens han sad i sin bil i Københavns Nordvestkvarter Københavns Politi oplyser her til morgen, at manden ikke er registreret bandemedlem. Politiet vurderer, at gerningsmænd gik målrettet efter den 27-årige.

Der har tirsdag aften været et nyt skyderi i Københavns nordvestkvarter. Her blev en 27-årig mand, der ifølge politiet ikke er registreret bandemedlem, ramt af skud, mens han sad i sin bil på Skaffervej. Det oplyser Københavns Politi på sin Twitter-profil. Manden er ikke i kritisk tilstand. 27 årig ramt af skud, mens han sad i bil i Nordvest. Han er ikke registreret bandemedlem, men politiets foreløbige vurdering er, at gerningsmænd gik målrettet efter den pågældende. Hans tilstand er ikke kritisk. Episoden er relateret til nuværende bandekonflikt#politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 26. september 2018 I første omgang kunne politiet ikke sige noget om, hvorvidt skyderiet var relateret til den igangværende bandekonflikt, men tidligt onsdag morgen bekræfter de, at der er en sammenhæng mellem skyderiet og bandestriden. »Han (den skudramte mand, red.) er ikke registreret bandemedlem, men politiets foreløbige vurdering er, at gerningsmænd gik målrettet efter den pågældende«, skriver Københavns Politi på Twitter. Skudepisoden er den ellevte siden 14. september i år, og foreløbig er ni personer blevet ramt af skud. Politiet har tidligere sagt, at deres vurdering er, at skyderierne er blusset op som følge af at en bandegruppering fra københavnerbydelen Nørrebro er blevet splittet i to. Ifølge DR Nyheder skulle det dreje sig om banden Brothas.