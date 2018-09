Politiet har anholdt 11 personer for skyderier i bandekonflikten

11 personer er i løbet af i nat blevet anholdt.

Anholdelserne er sket i kølvandet på skyderiet tirsdag aften ved Frederiksborgvej og Skaffervej.

Her åbnede ukendte gerningsmænd pludselig ild mod en 27-årig mand, der i bil skulle køre ud fra området ved en tankstation. Manden blev såret af skud, men blev nogle timer senere oplyste Københavns Politi, at hans tilstand ikke var kritisk.

De anholdte vil ifølge Københavns Politi blive krævet fængslet ved et grundlovsforhør senere i dag i byretten. Det vil ske ved et retsmøde, hvor anklageren af hensyn til sagens efterforskning vil kræve dørene lukket, så afhøringerne af de sigtede ikke kan følges af tilhørere i retssalen.

I forvejen sidder en håndfuld sigtede varetægtsfængslet for at have deltaget i et overfald på et offer i en frisørsalon i Heimdalsgade. Den begivenhed knyttes også til bandekrigen.

Seneste skudoffer var ikke kendt som bandemedlem

Hvorfor den unge mand skulle slås ihjel er endnu uklart. Politiet har meddelt, at skyderiet efter deres mening hænger sammen med den bandekrig, der i øjeblikket udkæmpes i hovedstadsregionen. Målet for gårsdagens angreb er ikke registreret som bandemedlem, oplyser politiet, der har været yderst tilbageholdende med at give yderligere informationer om begivenheden.

Den seneste bølge af skudangreb i hovedstadsområdet begyndte i midten af september. Siden har der været skudt løs i og omkring Nørrebro og i Greve-/Hundige-området. Det hele bunder tilsyneladende i fjendskab mellem to grupper af kriminelle fra indvandrermiljøerne.

Foreløbig er knap en halv snes mennesker blevet ramt af projektiler under de mange angreb. To af dem har været tilfældige civile, der pludselig befandt sig i skudlinjen, når automatvåbnene blev trukket.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har indkaldt Folketingets partier til en orientering om sikkerhedsproblemerne på Nørrebro, men har på forhånd afvist, at der kommer nye politiske tiltag i indsatsen mod gerningsmændene.

»Vi har alle redskaberne«, mener han.