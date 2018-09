Kaos eller sund konkurrence: Udspil kan åbne Københavns gader for kinesiske bycykler Kommunens eget forslag om licenser til private bycykelfirmaer mødes med hovedrysten – både af de politikere, der vil frede Københavns egen hvide bycykel, og dem, der ønsker konkurrence i gaderne.

Nu skal det afgøres. Efter et års politisk strid.

Embedsmænd på Københavns Rådhus spiller ud med et forslag til, hvordan eksempelvis private kinesiske, irske eller singaporeanske bycykelsystemer kan få adgang til Københavns gader – men skal de have lov?

Det er cykler, som lejes via mobiltelefonen og opstilles mere frit i bybilledet end de delvis offentligt finansierede eldrevne by- og pendlercykler, der parkeres i særlige ladestativer.

Udspillet, som drøftes i teknik- og miljøudvalget på mandag, kredser om, hvordan det undgås, at gaderne sander til i bjerge af skrotcykler af lav kvalitet, der flyder, hvor brugerne smider dem.

Der lægges op til tre betingelser: For det første skal bycykelfirmaerne søge licens for et år ad gangen. For det andet skal cyklerne ikke have adgang til Københavns middelalderby, store stationer, strøggader og centrale pladser, hvor »der er størst pres på cykelparkeringskapaciteten«.

Og for det tredje skal cyklerne holdes inden for godkendte områder, de skal holdes ved lige og må ikke være til gene.

Fakta Bycykler i København 2013: Et flertal af partier i København afsætter penge til By- og Pendlercyklen i samarbejde med Frederiksberg Kommune og DSB. 2017: Flere udenlandske bycykelfirmaer henvender sig til Københavns Kommune med ønske om at etablere sig med udlejningscykler i byens gader. Samme år oplever By- og Pendlercyklen af flere grunde stor nedgang i brugertallet.





Udspillet mødes med afmålt begejstring af Alexander Frederiksen, medstifter af firmaet Donkey Republic, som har orange bycykler parkeret mange steder – og som ikke i dag har tilladelse til at bruge byrummet og kommunens cykelstativer.



Han ser frem til en regulering, men er bekymret over, at der lægges op til, at Indre By, de store togstationer og centrale pladser skal friholdes for private bycykler:

»Selve meningen med delecykler som vores er jo, at de skal være der, hvor behovet er. Og det er det i centrum, hvor de store arbejdspladser og de mange turister findes. Vi kan se på vores data, at denne regulering vil påvirke vores mange lokale og pendlerbrugere negativt. De vil netop gerne have nem og fleksibel adgang til cykelløsninger lige uden for døren og ved stationerne«.

Han kan godt se argumentet om, at der er trængsel i storbyens indre gader, så en eller anden form for begrænsning på antallet af bycykler i city ville dog være rimelig, siger han.

Den hvide og den orange

Den orange cykel fra Donkey Republic har hidtil været eneste konkurrent ude i gaderne til den hvide by- og pendlercykel, som Københavns og Frederiksberg Kommuner er med til at betale til sammen med DSB.

Og spørger man Niels Bjerrum, der socialdemokratisk medlem af teknik- og miljøudvalget, skal der overhovedet ikke indføres nogen form for licensordninger for private cykelsystemer i gaderne.

»Vi har allerede for en del år siden som bystyre vedtaget en strategisk satsning på den by- og pendlercykel, der kører i dag. Vi ville netop tilbyde en høj kvalitet til byens borgere og pendlere, så vi ikke får et hav af forskelle typer såkaldte delecykler, der flyder i gaderne og optager de i forvejen pressede kommunale stativer«, siger Niels Bjerrum.

Vi har jo heller ti konkurrerende bussystemer at vælge imellem. Vi regulerer den slags Niels Bjerrum (S)

Han vil kæmpe for det eksisterende system med de hvide cykler med påmonteret computer, som i høj grad er tænkt som det, Niels Bjerrum kalder »den kollektive trafiks fjerde ben«.

»Det skal gøre det nemt at pendle ind fra omegnskommunerne uden bil og let at komme videre fra bus, tog eller metro. Det skal vi ikke have ødelagt, fordi nogen vil lade markedet råde. Vi har jo heller ti konkurrerende bussystemer at vælge imellem. Vi regulerer den slags«.

Meningsløst

Socialdemokratens tilgang imødegås af en af de ivrigste politiske fortalere for mere konkurrence. Det er de radikales Tommy Petersen, der afviser, at flere bycykelsystemer vil belaste bybilledet.



Selv om han hilser det velkommen, at der nu for første gang er et konkret forslag på bordet om mere fri konkurrence, er han dog langtfra tilfreds med det.