»En enorm begmand«: Ole Birks ministerium anklager København for at beskytte sit bycykelmonopol Kommunen ville bestemme, at private bycykler ikke må stå ved togstationer. Men dermed tilgodeses kommunens hvide bycykel, og det er konkurrenceforvridende, fastslår Transportministeriet. Kommunens forslag til regler for private bycykler tages straks af bordet.

Københavns Kommune beskytter sit monopollignende hvide bycykelsystem og er på kant med dansk lov, når kommunen vil stille en række skrappe til de private firmaer, der ønsker at opstille andre typer bycykler i hovedstadens gader.

Det er konklusionen på et fire siders sønderlemmende skarpt og meget usædvanligt brev fra Transportministeriet til kommunens miljø- og teknikforvaltning.

Brevet dukker op inden dagens møde i det politiske udvalg, hvor politikerne skulle drøfte et forslag til retningslinjer for konkurrerende bycykler.

Fakta Den hvide bycykel Bycyklerne ejes ikke af Københavns kommune, de drives af By- og Pendlercykel Fonden, der er en privat, erhvervsdrivende fond.

Driftstilskuddet til Bycyklen udgør 88 millioner fordelt over 8 år og fordeler sig som følger:

DSB: 35 millioner

Frederiksberg: 13 millioner

København: 40 millioner Kilde: By- og Pendlercykel Fonden Vis mere

På grund af ministeriet brev tages punktet nu af dagsordenen, og den politiske behandling af den spegede bycykelsag skal begynde forfra. Så må interesserede danske, asiatiske, irske og andre bycykelfirmaer foreløbig se i vejviseren efter en vej ind på det københavnske marked.

Det falder blandt andet Transportministeriet for brystet, at kommunen lægger op til, at andre bycykler ikke må være tilgængelige i den centrale middelalderby eller tæt ved togstationer. Ministeriet skriver, at sådan et forbud vil betyde, at meget få vil benytte dem, da udlejning til særligt pendlere netop sker ved stationer.

»Når dette sammenholdes med, at den hvide bycykel, som blandt andet er finansieret af Københavns Kommune, holder ved diverse stationer i København, så kan ministeriet ikke andet end at opfatte det således, at man reelt vil tilgodese en markedsaktør frem for en anden«, skriver afdelingsleder i Transportministeriet, Søren Wille.

En dråbe i havet

Ministeriet er meget skeptisk overfor kommunens argument om, at der mangler plads. I brevet peges der på, at det eneste eksisterende private bycykelfirma Donkey Republic i København tilbyder sine brugere over 800 cykler i byen – dog uden tilladelse. Det skal sammenlignes med, at københavnerne har omkring 675.000 cykler.

»På den baggrund har ministeriet vanskeligt ved at forstå, at den nye type udlej­ningscykel skulle udgøre nogen væsentlig ændring i forhold til den samlede cykelparkering ved f.eks. stationer«, skriver Søren Wille fra ministeriet med tilføjelsen, at det mere indikerer, at der generelt ikke er nok cykelparkering i København.

Og så går ministeriet det kommunale forslag til retningslinjer igennem ét for ét. Med kritik hele vejen igennem.

Ministeriet finder det blandt andet »vanskeligt at se«, hvordan en udby­der af udlejningscykler skal kunne dokumentere, at en cykel er hensigtsmæssigt opstillet, sådan som kommunen vil forlange.

Ministeriet mener også, at det vil være en politiopgave at sikre, at der står defekte bycykler på veje og pladser – og ikke noget kommunen kan forlange af cykelfirmaet.

»En enorm begmand«

For det tredje vender ministeriet sig imod et forslag om, at udbydere af bycykler skal udlevere data om deres forretning til kommunen. Ministeriet forstår ikke, hvad det er for data, der menes. Og så er det desuden meget vidtgående at stille krav om, at et privat firma skal stille data til rådighed om sin forretning for kommu­nen, »blot fordi den har fået en tilladelse til at stille en udlejningscykel på kom­munens areal«.

Samlet set er det ministeriets vurdering, at kommunen er på kollisionskurs både med vejloven og almindelige forvaltningsretlige princip­per.

Og ministeriet spørger lige ud, »om der reelt påtænkes at fastsætte vilkår, som det ikke er muligt at overholde, og som dermed har til formål at sikre, at der ikke sker udlejning af cykler i konkurrence med den hvi­de bycykel«.

Medlem af trafik- og miljøudvalget for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, finder ministeriets brev for »en enorm begmand« til miljø- og teknikforvaltningen og borgmesteren på området, Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen