Ny københavnerstrid om byggeri i Sydhavn splitter SF: »Det er et grønt område, alle københavnere kan have glæde af« Beslutning om boliger på fredet stejleplads blev mødt med højlydt modstand ved demonstration. Fredningen skal fjernes af Folketinget.

Få dage efter Kim Larsens død var der ekstra store klapsalver, da det ved en demonstration på Rådhuspladsen torsdag for bevarelse af det skæve miljø i Fiskerhavnen i Københavns Sydhavnskvarter blev fremhævet, at filmen 'Midt om natten' blev skudt i den lille havn for knap 35 år siden – filmen med nogle af Larsens kendte sange og ham selv i en hovedrolle.