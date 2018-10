Teknikborgmester: Skrappere krav på vej til Distortion Det skal indskærpes, at Distortion skal levere sine planer i bedre tid, siger teknik- og miljøborgmester.

Næste år skal festivalen Distortion levere sine planer for blandt andet toiletforhold og overholdelse af lydgrænser i bedre tid.

Det siger teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (EL), efter et møde i Teknik- og Miljøudvalget i kommunen.

Ifølge hende kom afleveringen af planerne for afholdelsen af festivalen for tæt på selve afviklingen i år. Men sådan skal det ikke være i 2019.

»Vi kommer til at stille en række krav til blandt andet deadlines, der er endnu mere skærpede«, siger Ninna Hedeager Olsen.

På udvalgsmødet blev der ikke taget nogen endelig beslutning om præcise krav eller deadlines.

Men det blev noteret, at hvis Distortion søger om at lave en festival igen næste år, så skal deadline ligge, så kommunen har ordentlig tid til at tage beslutningen om den endelige tilladelse.

Mødet tog udgangspunkt i kommunens egen evaluering af dette års festligheder.

Den viser, at støjgrænsen blev overskredet i mange tilfælde, og at der var sket en stigning i antallet af skriftlige klager fra 33 sidste år til 110 i år.

Og det er ikke godt nok, mener Ninna Hedeager Olsen.

»Der er grænser for, hvor meget man kan genere folk, der bor i byen med både larm, affald og dårlige toiletforhold«, siger borgmesteren.

»Det er vigtigt, at der er deadlines for, hvornår de afleverer deres planer om, hvor mange toiletter de har tænkt sig at levere, og hvordan de vil overholde lydgrænser«.

»Hvis ikke de kan vise en plan i god tid, så mener EL, at det er på tide at sige stop«.

Distortion har hvert år fået klager, fordi det sviner og larmer. Hvor mange chancer får Distortion?

»Jeg kan jo ikke sige så præcist, at nu er det slut, for hvis de kan finde ud af at overholde regler og krav til at opnå tilladelsen, så kan vi ikke sige, at de ikke skal have tilladelse.

»Men der er en holdning blandt et flertal i udvalget om, at de ikke bare kan blive ved med at lade være med at overholde de regler og krav, vi stiller op«, siger hun.

ritzau