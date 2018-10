Demokrati: 500 borgere rasede mod højhus på Nørrebro – og det væltede Hundredvis af borgere skubbede til læsset, da kritiske høringssvar strømmede ind mod et højhus på Nørrebro på 22 etager. Mads Heje Fuglsang var den sidste til at skubbe. Og nu er han glad.

En sejr for Nørrebro, vil mange beboere i Københavns tættest bebyggede bydel selv kalde det, da politikerne på Københavns Rådhus mandag aften besluttede at feje de ellers meget fremskredne planer om et højhus på 75 meter på Nuuks Plads ved Jagtvej af bordet og sige til ejerne af grunden:

Om igen.

En af de mange, der glæder sig, er Mads Heje Fuglsang. Da politikerne kom til det afgørende møde, lå netop hans nyskrevne henvendelse til dem fremme, så de kunne nå at læse det, inden de satte sig til rette for at diskutere og stemme.

Det starter sådan her:

»I stemmer i dag om, hvorvidt Nørrebro skal have endnu et tårnhøjt højhus på 75 meter. Det er udtryk for et betydeligt demokratisk problem, hvis I vælger at stemme ja og på den måde ignorere den offentlige høringsproces. Det vil på ingen måde afspejle ønskerne hos lokalbefolkningen på Nørrebro«.

Fakta Højhuset Højhuset på 22 etager skulle bygges på Nuuks Plads ved Landsarkivets gamle bygning med butik i stueetagen og ungdomsboliger i de nederste etager.

Fra højhusets 4. etage og opefter var der planer om familieboliger med taghave øverst.

Tårnet skulle bygges i sammenhæng med, at der skal etableres en plads ved den kommende metrostation.



Mads Heje Fuglsang er ikke i tvivl om, at det er de næsten 500 kritiske høringssvar – målt op mod de meget få positive – der har gjort udslaget.

Han peger på, at det i begyndelsen kun var Konservativt Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation, der entydigt vendte tomlen ned over for projektet, som ejeren af området, statens ejendomsforvalter Freja Ejendomme, står bag.

Siden er Radikale, SF, Alternativet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti kommet med.

»Jeg havde virkelig frygtet, at politikerne ikke lyttede, men det gjorde de. Her kan man mærke, at borgerinddragelsen faktisk findes. Det er en enormt betryggende følelse«, siger Mads Heje Fuglsang, der bor sammen med kone og børn kun få hundrede meter fra det sted, hvor kolossen skulle bygges – og den var tegnet så høj, at skyggen fra den ville nå ind i deres gård.

Frygtede det værste

Når Mads Heje Fuglsang frygtede at tale for døve øren på Københavns Rådhus, er det blandt andet, fordi han tidligere i år fulgte med i, hvordan mange protester mod nedrivning af de gamle slagtergårde på Vesterbro til fordel for boligbyggeri, der blev ignoreret af politikerne.

Her kan man mærke, at borgerinddragelsen faktisk findes. Det er en enormt betryggende følelse. Mads Heje Fuglsang

Men Mads Heje Fuglsang kan omvendt også huske en tilsvarende sag, hvor det faktisk lykkedes borgerne at få savet en betragtelig del af et nybyggeris højde af. Det var på Krøyers Plads på Christianshavn, hvor det efter ti års strid endte med, at planlagte højhuse på 55 meter kun bliver bygget i 24 meters højde.

»Jeg frygtede også det værste, fordi striden denne gang stod om byggeri på Nørrebro. Hvorfor bygges der ikke højhuse på Østerbro? Er det, fordi man er bange for, at de dér er bedre til at mobilisere en bølge af protester, fordi de er mere ressourcestærke? Man forventer nok mindre modstand på Nørrebro«, siger Mads Heje Fuglsang.

Højhuset skulle bygges i sammenhæng med, at der samme sted skal etableres en plads ved den kommende metrostation, som forventes åbnet til juli næste år.

Her lå tidligere Landsarkivet, og den gamle arkivbygning tegnet af arkitekten Martin Nyrop bliver bevaret som en del af det nye byrum.



Mads Heje Fuglsang kan godt forstå, at nærheden til den nye metrostation gør det fristende for ejerne af den gamle arkivgrund at bygge højt. Men han kalder det »et skråplan at begynde at byfortætte så meget«

»I forvejen bor der mange mennesker på meget lidt plads på Nørrebro, vi mangler i forvejen skoler og parker og frirum. Og hvis man bygger for tæt og for meget, vil det kunne ødelægge det blomstrende liv som i Rantzausgade, hvor der er et blomstrende udeliv, som vil blive påvirket af at ligge i skyggen fra et højhus«