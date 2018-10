Pludselig var der penge: Feberredning redder fem daghøjskoler i København Daghøjskoler for filmfreaks, indvandrerkvinder, dansere og andre, der har svært ved at finde vej i det almindelige uddannelsessystem, skal ikke lukkes alligevel. I et pusterum på et år skal de bevise, at de er værd at støtte også i de kommende år.

Fra katastrofe til triumf. Det er den korte måde at beskrive den euforiske stemning fem forskellige steder i København i dag.

Fem daghøjskoler stod indtil i går onsdag overfor lukning, men i sidste øjeblik er der alligevel fundet penge til at lade dem overleve i hvert fald et år endnu.

Politikerne på Københavns Rådhus kunne under budgetforhandlingerne for næste år ikke finde de ti millioner kroner, der skulle til for at drive KBH Film&Fotoskole i Valby, Daghøjskolen Vera på Nørrebro, AFUK - Akademiet for Utæmmet Kreativitet i Sydhavnen, Daghøjskolen for indvandrerkvinder på Nørrebro og Akademiet på Nørrebro, der underviser i musik, dans og teater.

Men nu tager Københavns Kommune i stedet et lån i sin egen kasse og finder på den måde alligevel pengene, fortæller politisk ordfører for Socialdemokratiet, Jonas Bjørn Jensen.

Det er resultatet af en aftale mellem hans parti, SF samt de to partier, som ikke blev del af den store kommunebudgetaftale for næste år, Alternativet og Enhedslisten.

Ti millioner forsvandt - og kom tilbage

»Det er glædeligt, at det er lykkedes, for de her daghøjskoler løfter en alternativ uddannelsesopgave for nogle mennesker, der ofte ikke passer ind i det øvrige uddannelsessystem eller som bare gerne vil skifte spor i deres liv«, siger Jonas Bjørn Jensen.

I en årrække er Københavns daghøjskoler blevet finansieret af en fast kommunal bevilling på 13 millioner kroner plus en løbende på ti millioner. Og det var det sidste beløb, der røg udenbords, da budgetforligspartierne for et par uger siden aftalte Københavns Kommunes økonomi for 2019. Det ville have betydet lukning af alle fem skoler.

Jonas Bjørn Jensen understreger, at med de ekstraordinære penge er der indtil videre tale om et pusterum, for ingen ved endnu, hvordan kommunen stiller sig økonomisk til de fem skoler fra 2020 og frem. Det skal partierne tage stilling til om et år.

»Men nu hvor presset er taget af, får skolerne en fair mulighed for at gøre opmærksom på sig selv det næste års tid og vise, hvad de egentlig kan«, siger den socialdemokratiske ordfører.

Selv er Jonas Bjørn Jensen ikke i tvivl om, at de udgør »et bredere og mere spraglet uddannelsestilbud, som vi gerne vil holde fast i en hovedstad, hvor vi har brug for de kunstneriske miljøer«.

En rusketur

Lederen af KBH Film&Fotoskole, Søren Bak Sørensen, siger til Politiken, at han ikke alene er glad, men også stolt.

»Jeg er stolt over, at politikerne nu har set relevansen af daghøjskolerne og givet os en fair chance. Men jeg er klar over, at vi skal arbejde benhårdt det næste år, så det bliver stadfæstet, at vi skal være en permanent institution i København«, siger han.

Han kalder mange uger og måneder med økonomisk usikkerhed for »en rusketur« for hans daghøjskole med 75 elever.

»Men vi har også fået noget godt ud af det, for vi har mærket stor solidaritet i branchen, og vi har fået en masse fine tilkendegivelser fra tidligere elever om, at de ikke ville være, der hvor de er i deres liv som filmskabere og meget andet, hvis de ikke havde fået en god kickstart hos os«.