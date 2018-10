Eldrevne løbehjuls-pirater slår til i København Det amerikanske firma Lime lancerer knap 200 elektriske løbehjul i København. Men ifølge dansk lov er løbehjulene ulovlige at benytte på offentlige områder som cykelstier.

20 kilometer i timen føles usandsynligt hurtigt, når man er vant til at manøvrere en rusten Raleigh-cykel. Det erfarer Politikens udsendte, da hun testprøver et af de elektriske løbehjul, som det amerikanske firma Lime lancerer i København i weekenden.



Tanken er, at løbehjulet skal fungere som en slags bycykel, hvor man gennem app’en finder og låser et løbehjul op i nærheden og efterlader løbehjulet igen, når man er nået frem. Det koster en 10’er at låse løbehjulet op og to kroner at leje i minuttet. Pengene betales gennem app’en.



Men ifølge dansk færdselslov er elektroniske køretøjer som motoriserede løbehjul og skateboard ulovlige at bruge på offentlige områder, for eksempel cykelstier.



Flere politikere ønsker dog at lempe lovgivningen. I en pressemeddelelse fra Transportministeriet torsdag fremgår det, at et flertal af partier i Transportudvalget bakker op om en forsøgsordning, hvor motoriserede køretøjer bliver gjort lovlige.

Teknologi før lovgivning



At de elektriske løbehjul på nuværende tidspunkt er i strid med loven, bekymrer ikke den europæiske direktør for Lime, Derrien Gauthier, som er i København i forbindelse med lanceringen.



»Teknologien kommer altid før lovgivningen«, siger Gauthier, der har store ambitioner for opstarten i Danmark. Firmaet har investorer som Google og Uber i ryggen og har haft stor succes med løbehjulene i andre europæiske storbyer som Madrid og Paris.

Hvorfor ventede I ikke med at lancere i Danmark, til lovgivningen var på plads?

»Vi starter med knap 200 løbehjul, hvilket er forholdsvis få i forhold til for eksempel Paris, hvor vi har flere tusinde løbehjul på gaden. På den måde kan vi starte ud småt for at lære, hvordan danskerne tager imod løbehjulene, og se hvordan lovgivningen udfolder sig«.

Stort potentiale i København

Gauthier har høje forventninger til København. Han fremhæver, at københavnerne er vant til at færdes på to hjul. Byen er flad. Og så er der en infrastruktur af cykelstier, som gør det let at komme rundt.

Kan du forstå, hvis folk frygter mere kaos og trængsel på cykelstierne?

»I bund og grund er der ikke stor forskel på at støde ind i et elektronisk løbehjul eller en cykel. Vi har sat hastigheden til maks. 20 kilometer i timen, så den ikke overstiger det, man kan komme op på med en almindelig cykel«.

En dyr tur



Politiassistent hos Rigspolitiet Christian Bertelsen fortæller, at det hurtigt kan blive dyr fornøjelse at benytte de elektroniske løbehjul.

»Det er ikke ulovligt at stille dem til rådighed, men det er ulovligt at køre på dem«.

Politiet kvitterer med en bøde på minimum 1.000 kroner, hvis man bliver taget i at køre på et.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen bekræfter i en mail til Politiken, at han er i dialog med flere partier om at lovliggøre de elektroniske løbehjul, men han slår samtidig fast, at løbehjulene på nuværende tidspunkt er ulovlige.



»Jeg lægger efter drøftelser med partierne i Folketingets Transportudvalg op til, at det skal gøres lovligt, men det er det altså ikke endnu. Det bør man være meget opmærksom på, inden man begiver sig ud i at leje et motoriseret løbehjul«.

Ministeren skriver, at han har bedt Færdselsstyrelsen om at forfølge sagen nærmere, herunder undersøge om Lime skal politianmeldes for at udleje ulovlige køretøjer.