Gigantplan: Kunstig ø ud for København skal skaffe boliger til 35.000, mere metro og klimasikring – havnetunnel er en del af pakken

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) siger i en kommentar, at »havnetunnellen skal pilles ud af ligningen«, fordi den samlet set vil øge biltrafikken i København, »hvilket vil være ødelæggende for arbejdet med at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad og flere steder i byen skabe mere trængsel og luftforurening«.

Men Frank Jensen forsvarede havnetunnelen ved at fastslå, at den skubber trafikken væk fra indre by og blandet aflaste Kongens Nytorv, hvor rigtig meget trafik i dag drøner forbi.

Omfartsvejen vil gå fra Nordhavn via Refshaleøen og fortsætte sydøst under Amager for at komme op til overfladen ved ved Amagermotorvejen eller Øresundsmotorvejen.

Klimasikringen af København vil først og fremmest opnås ved, at øen kommer til at virke som en dæmning fra Kronløbet ved Nordhavn og til Refshaleøen. Lynetteholmen skal sikre København mod fremtidig stormflod som følge af havvandsstigninger og mere voldsomt vejr.

En milepæl

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) , der før har siddet i Københavns Borgerrepræsentation, kalder projektet en »kæmpe milepæl« i Københavns og hele Danmarks historie.



Og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) var også en glad mand. Han har i et år eller mere slået i bordet for at få flere boliger bygget i København.

»Det er en historisk dag i dag, hvor vi leverer et væsentligt bidrag til at fremtidssikre et udbud af boliger, der kan matche efterspørgslen. For selvom der er bygget meget i Hovedstaden i de senere år, er der ikke bygget nok, og det har presset boligpriserne kraftigt i vejret«.

Indtil videre er der tale om en principaftale mellem parterne om Lynetteholmen.

På pressemødet fremgik det også, at regeringen omkring årsskriftet planlægger at fremlægge en meget omfattende hovedstadsstrategi.