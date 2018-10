Se billederne: Her er Københavns nye ø Regeringen planlægger at bruge i omegnen af 20 milliarder kroner på at bygge en ny ø ud for København. Planen er, at den skal kunne huse 35.000 københavnere og ligge færdig i vandet i 2070. Få her et indblik i, hvad politikerne forestiller sig.

Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet København har tradition for at opføre holme. Den nye, kæmpe holm, som regeringen nu har afsat 20 milliarder kroner til at bygge, skal ifølge planen hedde 'Lynetteholmen'. Den forventes fuldt udbygget og beboet omkring år 2070. København har tradition for at opføre holme. Den nye, kæmpe holm, som regeringen nu har afsat 20 milliarder kroner til at bygge, skal ifølge planen hedde 'Lynetteholmen'. Den forventes fuldt udbygget og beboet omkring år 2070. Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Der vil blive plads til at bygge et sted mellem 2,5 - 3 millioner etagemeter bolig- og erhvervsbyggeri på Lynetteholmen. Der bliver også plads til grønne områder.... og strand. Der vil blive plads til at bygge et sted mellem 2,5 - 3 millioner etagemeter bolig- og erhvervsbyggeri på Lynetteholmen. Der bliver også plads til grønne områder.... og strand. Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet I alt bliver der plads til at huse omkring 35.000 nye beboere. Derudover forventer regeringen, at der bliver plads til lige så mange arbejdspladser. I alt bliver der plads til at huse omkring 35.000 nye beboere. Derudover forventer regeringen, at der bliver plads til lige så mange arbejdspladser. Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Illustration:: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Københavns Kommune forventer, at hver fjerde bolig bliver en almen bolig. Københavns Kommune forventer, at hver fjerde bolig bliver en almen bolig. Illustration:: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet For at Lynetteholmen skal stige op af vandet, skal et område på 2 millioner kvadratmeter fyldes med jord, jord, jord. For at Lynetteholmen skal stige op af vandet, skal et område på 2 millioner kvadratmeter fyldes med jord, jord, jord. Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Lynetteholmen skal forbindes Nordhavn med Refshaleøen. I det område skal der blive plads til i alt 50.000 nye københavnere - 35.000 af dem skal kunne på Lynetteholmen. Lynetteholmen skal forbindes Nordhavn med Refshaleøen. I det område skal der blive plads til i alt 50.000 nye københavnere - 35.000 af dem skal kunne på Lynetteholmen. Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Ifølge planen skal den nye bydel også fungere som klimasikring. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skriver: »Den vil fungere som en dæmning fra Kronløbet ved Nordhavn og ned til Refshaleøen. Dermed vil Lynetteholmen sikre København mod fremtidig stormflod som følge af havvandsstigninger og mere voldsomt vejr, så man undgår at skulle afskærme udsigt og adgang til vandet i Københavns inderhavn med høje kajanlæg«. Ifølge planen skal den nye bydel også fungere som klimasikring. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skriver: »Den vil fungere som en dæmning fra Kronløbet ved Nordhavn og ned til Refshaleøen. Dermed vil Lynetteholmen sikre København mod fremtidig stormflod som følge af havvandsstigninger og mere voldsomt vejr, så man undgår at skulle afskærme udsigt og adgang til vandet i Københavns inderhavn med høje kajanlæg«. Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Staten og Københavns Kommune er blevet enige om, at der skal bygges en ny ringvej - Østlig Ringvej - som skal forbinde Lynetteholmen med resten af København. Der arbejdes med en plan, som hedder, at hele strækningen skal forløbe i en tunnel, hvor der er koblet til- og frakørsler på. Ringvejens præcise forløb er ikke fastlagt. Derfor er der tegnet en B1- og B4-model ind på kortet. Staten og Københavns Kommune er blevet enige om, at der skal bygges en ny ringvej - Østlig Ringvej - som skal forbinde Lynetteholmen med resten af København. Der arbejdes med en plan, som hedder, at hele strækningen skal forløbe i en tunnel, hvor der er koblet til- og frakørsler på. Ringvejens præcise forløb er ikke fastlagt. Derfor er der tegnet en B1- og B4-model ind på kortet. Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Lynetteholmen skal især forsøge at dæmme op for boligmanglen i hovedstaden. Kan befolkningsvæksten fremskrives, som Danmarks Statistik forventer, vil befolkningen i København og på Frederiksberg stige med yderligere 170.000 personer frem mod 2045. Lynetteholmen skal især forsøge at dæmme op for boligmanglen i hovedstaden. Kan befolkningsvæksten fremskrives, som Danmarks Statistik forventer, vil befolkningen i København og på Frederiksberg stige med yderligere 170.000 personer frem mod 2045. Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet