Politisk redaktør: Løkke vil ikke kun være statsminister for Udkantsdanmark At Lars Løkkes store plan for en ny bydel i København kommer lige nu handler meget om, at Løkke skal vinde stemmer tilbage i hovedstadsområdet, vurderer Anders Bæksgaard.

Regeringens plan om en ny bydel, der i løbet af de kommende 50 år skal rejse sig på nye opfyldte områder nord og for Refshaleøen, indskriver sig i historien som en af de helt store planer for byudviklingen i København.

Lynetteholmen, som den nye bydel er døbt, skal efter planen fuldt udbygget rumme boliger til 35.000 københavnere og arbejdspladser til lige så mange. Med i det enorme projekt er også planer om en udbygning af metroen og en ny tunnel, som skal føre trafik fra det nordlige København uden om brokvarterne og Indre By og koble sig på motorvejsnettet et endnu ikke besluttet sted på Amager.



Anders Bæksgaard, politisk redaktør på Politiken, hvorfor spiller statsminister Lars Løkke Rasmussen ud med en stor plan for København lige nu?

»Der har gennem særligt den seneste måned været interne og intensive forhandlinger mellem Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), og statsministeren, hvor man skulle finde et kompromis for, hvordan det her kunne lade sig gøre. Flere boliger i København er også i statsministerens interesse, da han i lang tid har været udskældt netop for ikke at gøre nok hovedstadsområdet. Og Venstre har tabt mange vælgere i hovedstadsområdet. Kompromisset går blandt andet ud på, at Frank Jensen har fået boliger, og ikke mindst at en fjerdedel af dem skal være almene. Dermed er der sikret en spredning på, hvem der kommer til at flytte ind i den nye bydel«.

Der er slag, der skal kæmpes

Er denne plan i konflikt med regeringens udflytningsplaner - og dermed også med relationen til Dansk Folkeparti?

»Statsministeren gør meget ud af at nedtone en eventuel konflikt med DF. Partiet er allerede orienteret om planen. Det har været vigtigt for Lars Løkke Rasmussen at orientere Kristian Thulesen Dahl, allerede inden han fremlagde for at sikre sig, at der ikke vil blive kastet grus i maskineriet. Og det har været vigtigt for DF, at planen er udgiftsneutral, så man ikke tager penge til byudviklingsprojekter, som skulle have gået til landdistrikterne. I DF ser man positivt på tunneldelen, men er mere skeptisk i forhold til planerne om de 35.000 boliger. Så det ventes, at DF vil sige god for planen, og dermed er Løkke i en safe zone på dette punkt«.

Kan man forestille sig, at nogle af den store plans delprojekter, blandt andet havnetunnel, vil give problemer for regeringen og ikke mindst for Frank Jensen? Der har jo været en del polemik omkring eksempelvis linjeføringen på Amager og anlægget af mulige til- og frakørsler på sårbare områder, for eksempel Amager Fælled.

»Der er i hvert allerede på de sociale medier socialdemokrater, blandt andre Peter Hummelgaard, der siger: Glem alt om at lave en linjeføring langs Amager Strandpark, der er i forvejen for trafikeret. Så der er slag, der mangler at blive kæmpet. Det her er en principaftale, det er de store rammer. Men hvordan skal det præcist strikkes sammen? Hvilke linjeføringer skal være hvor? Og hvem skal betale for en eventuel efterregning - man har jo ikke meget held med at holde sig inden for budgetterne, når det gælder store anlægsinvesteringer i Københavns Kommune? Så ja, der er slag, der skal kæmpes«.



Udførelsen af planen bliver lagt i hænderne på By & Havn, der også har stået for udviklingen af andre store områder i København, som har finansieret metrobyggeriet. Og her er en af erfaringerne, at når presset for at få pengemaskinen til at køre bliver stort, så kommer blandt andet principperne om, at en vis andel af boligerne skal være billige, under pres. Fordi almene byggerier ikke skæpper nok i kassen.