Overblik over byggeri: Kunstig ø skal huse Københavns nye bydel Lynetteholmen får plads til 35.000 nye indbyggere og arbejdspladser, byggeriet starter i 2035.

Der skal bygges en helt ny bydel, en østlig ringvej og en metro til den kunstige ø Lynetteholmen, der skal forbinde Nordhavn med Refshaleøen.

Det præsenterede regeringen og Københavns Kommune fredag formiddag.

Her kan du se, hvad projektet indeholder:

København er traditionelt en by opført på holme som for eksempel Christianshavn og store dele af Amager og Nordhavn.

Nu vil regeringen anlægge en kunstig ø ved navn Lynetteholmen, som vil være fuldt udbygget i 2070. De

første boliger vil blive bygget fra 2035.

Den skal på sigt give plads til 50.000 nye københavnere, heraf cirka 35.000 alene på Lynetteholmen. Der skal komme 35.000 nye arbejdspladser samt 15.000 på Refshaleøen.

Den nye bydel skal sørge for, at hovedstaden kan blive ved med at vokse, uden at boligpriserne drøner i vejret på grund af mangel på boliger.

Desuden skal bydelen udgøre et 'væsentligt bidrag til klimasikringen' af København.

Forventningen er, at skatteyderne slipper for at spæde ekstra penge til.

Indtægterne fra salget af byggegrunde skal finansiere en ny metrolinje derud. Desuden skal pengene komme fra at køre med den nye metro og for at benytte omfartsvejen, som dermed bliver en betalingsvej.

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

ritzau