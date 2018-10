Gigant--plan: Kunstig ø ud for København skal skaffe boliger til 35.000 og klimasikre byen. Med en havnetunnel oven i

En gratis løsning

Regeringen har gentagne gange været beskyldt for »københavnerbashing« og for at forkæle andre dele af landet med blandt andet udflytning af statslige arbejdspladser. Lars Løkke Rasmussen blev spurgt på pressemødet, om projektet er et forsøg på nu at styre statens penge i retning af hovedstaden, men han understregede flere gange, at det unikke ved Lynetteholmen er, at byggeriet skal finansiere sig selv.



»Uden at vi skal henvende os til skatteborgene i det ganske danske land kan vi etablere en ny bydel«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Der er allerede nu kritiske røster fremme – selv om planen er et forsøg på at skabe begejstring om byudviklingen i København, der i nogle år har været præget af kritik af nybyggerier på områder, som københavnerne ønsker urørt.

Kritikken er især vendt mod havnetunnelen, som i sig selv vil koste 20 milliarder kroner ifølge forundersøgelser.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) siger i en kommentar, at »havnetunnellen skal pilles ud af ligningen«, fordi den samlet set vil øge biltrafikken i København, »hvilket vil være ødelæggende for arbejdet med at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad og flere steder i byen skabe mere trængsel og luftforurening«.

Men Frank Jensen forsvarede havnetunnelen ved at fastslå, at den skubber trafikken væk fra indre by og blandet aflaste Kongens Nytorv, hvor rigtig meget trafik i dag drøner forbi.

Omfartsvejen vil gå fra Nordhavn via Refshaleøen og fortsætte sydøst under Amager for at komme op til overfladen ved ved Amagermotorvejen eller Øresundsmotorvejen.

Klimasikringen af København vil først og fremmest opnås ved, at øen kommer til at virke som en dæmning fra Kronløbet ved Nordhavn og til Refshaleøen. Lynetteholmen skal sikre København mod fremtidig stormflod som følge af havvandsstigninger og mere voldsomt vejr.

En milepæl

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) , der før har siddet i Københavns Borgerrepræsentation, kalder projektet en »kæmpe milepæl« i Københavns og hele Danmarks historie.



Og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) var også en glad mand. Han har i et år eller mere slået i bordet for at få flere boliger bygget i København.