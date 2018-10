Ulovlige elløbehjul i København er et »helt vildt dejligt produkt«: »Jeg har godt læst om, at det er ulovligt, men jeg håber, at det bliver lavet om«

Kort efter hopper et svensk kærestepar begge op på et af løbehjulene og prøver at få det i gang på gammeldags facon. Et ben på løbehjulet og et ben til at løbe det igang. Det virker ikke uden at tilkøbe sig en tur via Lime-appen, men det går først op for det unge par 20 meter nede af cykelstien.

De burde være lovlige

Ned ad gaden kommer en ung mand slingrende på et elektrisk løbehjul. Det er den ene af de to fyre, som kørte på det selvsamme løbehjul ved Vandkunsten i København tidligere på dagen.

»Jeg er positiv over at se dem i bybilledet og bruge dem. Hvorfor skulle jeg ikke være det? Jeg synes, at det er et helt vildt dejligt produkt, og så er de fleksible - de kan parkeres og samles op overalt i København«, siger John Mortensen, som er klædt på til efterårsvejret i en grå strik og en camouflagemønstret vest.

Foto: Mie Haugaard John Mortensen har i flere timer kørt på det elektrisk løbehjul i de Københavnske gader.

John Mortensen har i flere timer kørt på det elektrisk løbehjul i de Københavnske gader. Foto: Mie Haugaard

John Mortensen har sammen med sin ven kørt rundt på de elektriske løbehjul i godt to timer med enkelte stop på caféer i Indre By undervejs. Han ved godt, at det er ulovligt.

»Jeg er godt klar over, at der ikke er nogen lovgivning på området. Men jeg har kørt forbi flere politibetjente i dag. Jeg tror ikke, at de håndhæver det, i og med der ikke er nogle, der har stoppet mig«, siger han og siger, at han mener, at de elektriske løbehjul, som han selv står med i hånden, burde lovliggøres.