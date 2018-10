Efter tovtrækkeri om luftforurening: Google melder sig på banen Tech-giganten skal hjælpe Københavns Kommune med at måle luftforurening i byen. Vi har brug for alle de målinger, vi kan få, lyder det fra borgmester.

Du kender nok Google Street View-bilen i forvejen.

Med et højt kamera på taget og farverige logoer skiller den sig ud, når den kører rundt på de danske veje. Nu holder den på Rådhuspladsen med endnu mere udstyr, hvor samarbejdet mellem tech-giganten og Københavns Kommune bliver præsenteret.

I fremtiden skal bilen nemlig også måle graden af forurening, så københavnerne kan tjekke kvaliteten af den luft, de indånder, når de går på Google.

Roel Vermeulen, professor ved Utrecht Universitet peger på krogen forrest på bilen. Den vender bagud for ikke at fange fluer og andre insekter i luften, forklarer han, og det er den, der skal kortlægge luftens kvalitet.

Foto: Jens Dresling Bilens luftindtag, som vender omvendt for at forhindre fluer i at komme ind i måleapparaterne.

»Normalt måler man kun luftforurening på få udvalgte steder, men ved at sætte måleudstyret på en bil, kan vi måle flere steder. Det giver en bredere viden om luftforurening i hele byen«, siger Roel Vermeulen.

Professoren er en af de forskere, der har været med til at udvikle metoden, der gør det muligt at måle mobilt. Han viser, hvordan en ledning forbinder luftindtaget til mere udstyr i bagagerummet, så der næsten er tale om et rullende laboratorium.

»Rent teknisk virker det godt. Den videnskabelige udfordring er, at vi aldrig kan måle to steder på samme tid hele tiden, så hvis man skal sammenligne, skal man korrigere og udføre flere målinger. Men jeg har i løbet af de seneste år været med til at udvikle metoder, så vi kan korrigere for det«, forklarer Roel Vermeulen.

Danmark bryder EU-regler

Den private tech-gigant kommer Københavns politikere til undsætning efter lang tids tovtrækkeri om luftforurening.

I flere år overskred København de EU-regler, som skal holde luftforureningen nede. Det fik i 2016 EU-kommissionen til at kritisere Danmark, og derfor bad Miljøstyrelsen Københavns Kommunen om at flytte en forureningsmåler på H. C. Andersens Boulevard.

Ved at flytte måleren ville man således skaffe resultater, der viste en lavere luftforurening, selvom eksperter fra Det Økologiske Råd dengang pegede på, at EU stiller krav om, at målingerne udføres på det sted, hvor forureningen er størst.

Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation protesterede, men alligevel endte det med, at den to meter høje målestation blev flyttet. Efterfølgende har kommunens politikere advokeret for at få nyt måleudstyr, så kommunen selv kan teste luftforureningen, og nu kommer Google altså ind i billedet.



»Jo mere vi kan registrere, jo mere bevidste om forurening kan borgerne blive - og så håber jeg, at vi kan skabe et større pres fra københavnerne for at forbyde diselbiler og udvide miljøzoner«, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Googles data kan ikke stå alene

Tanken med samarbejdet mellem Københavns Kommune og Google er, at borgere, politikere og forskere skal blive klogere på, hvor i byen forureningen er størst.

Foto: Jens Dresling Googles direktør i Danmark, Malou Aamund

»Googles mission er at gøre information tilgængeligt og brugbart, og det er kernen i det her projekt. Luftforureningen er usynlig, men her kan borgerne selv få det i hånden. Hvis du skal aflevere dine børn i børnehave eller løbe en tur, kan du vælge de ’rene ruter’«, siger Malou Aamund, direktør i Googles danske afdeling.

Tech-virksomhedens data skal dog ikke stå alene, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).