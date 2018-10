Amerikanere lukker efter fem dage med ulovlig løbehjuls-kørsel i København Siden fredag har københavnerne kunnet leje et eldrevet løbehjul af firmaet Lime, men ordningen var ulovlig. Nu trækker firmaet sig efter kort tid ud af København.

Det amerikanske løbehjulsfirma Lime havde egentlig tænkt sig at bruge samme strategi som Uber.

Planen var at rulle et ulovligt koncept ud, så myndighederne efterfølgende kunne tilpasse lovgivningen.

For »teknologien kommer altid før lovgivningen«, lød det fra Derrien Gauthier, virksomhedens direktør.

Levetiden blev dog kort, og Gauthier har allerede efter fem dage måttet sluge sine ord. Lime afslutter fra i dag sin aktivitet i København, lyder det i en pressemeddelelse.

Forud for lanceringen lod den danske lovgivning ikke til at afskrække den amerikanske direktør.

»Vi starter med knap 200 løbehjul, hvilket er forholdsvis få i forhold til for eksempel Paris, hvor vi har flere tusinde løbehjul på gaden. På den måde kan vi starte ud småt for at lære, hvordan danskerne tager imod løbehjulene, og se hvordan lovgivningen udfolder sig«, sagde han inden lanceringen.

Ifølge virksomheden har der været »overvældende interesse« for de omkring 200 løbehjul, men det er altså ikke nok til at lade det ulovlige pilotprojekt bestå.

»Vi ser frem til, at lovarbejdet bliver endeligt gennemført, så vores løbehjul igen kan køre i København«, siger Derrien Gauthier i en pressemeddelelse.

Ifølge Rigspolitiet er det ikke ulovligt at leje løbehjulene ud, men ulovligt at benytte dem.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har tidligere bekræftet over for Politiken, at han er i dialog med flere partier med henblik på at gøre de elektroniske løbehjul lovlige.