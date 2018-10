Niko Grünfeld sendte et cv til Politiken med en master-grad, han aldrig har taget Det passer ikke, at Københavns kultur- og fritidsborgmester har en universitetsgrad i positiv psykologi fra Aarhus Universitet. »Det er en fejl. Det beklager jeg«, erklærer politikeren.

Efter Politiken havde interviewet Niko Grünfeld i august 2017, var der lige en sidste ting, der skulle klares.



Niko Grünfeld var på det tidspunkt Alternativets københavnske spidskandidat i kommunalvalget. Derfor interviewet. Og nu skulle cv'et bare lige på plads, så det kunne blive bragt i Politiken i sammenhæng med artiklen om manden, der ifølge meningsmålingerne stod til at blive stemt ind i byrådet i København og sandsynligvis også kunne forvente en borgmesterpost.





Politikens journalist havde fundet oplysninger om Niko Grünfelds uddannelse på nettet, og han sendte spidskandidaten et bud på et cv, som han bad politikeren om at bekræfte, inden artiklen blev bragt.

»Har studeret økonomi, ledelse og organisationsteori (HD) på Handelshøjskolen i Aarhus«, stod der i beskeden, som Niko Grünfeld modtog 9. august 2017.

Lidt over 10 minutter senere svarede spidskandidaten tilbage med en mail:

»Denne er lidt mere omfattende«, skrev Niko Grünfeld. Og i hans mail var vedhæftet et cv med langt flere punkter – herunder at Niko Grünfeld havde en mastergrad fra universitetet.

»Master i positiv psykologi«, stod der. En uddannelse, som Niko Grünfeld angiveligt skulle have gennemført på Aarhus Universitet i perioden 2002 - 2004, fremgik det blandt punkterne på hans cv.

Men det passer ikke.

Det har Radio24syv kunnet afsløre, efter radiostationen har kontaktet Aarhus Universitet og bedt om at få bekræftet, om Niko Grünfeld, som i dag er kultur- og fritidsborgmester i København, har gennemført den uddannelse fra universitetet, som fremgik af hans cv.

»Vi kan bekræfte, at Niko Grünfeld har en HD fra Handelshøjskolen i Organisation og Ledelse, erhvervet fra 2000-2004. Derimod kan vi ikke bekræfte, at han har en master i Positiv psykologi fra Aarhus Universitet«, lyder det i en mail fra universitets sekretariat, som Radio24syv citerer på sin hjemmeside.

Videresendte forkert cv

Politiken har bedt om et interview med Niko Grünfeld, men pressechefen i hans forvaltning på rådhuset er endnu ikke vendt tilbage med et svar.

Dog blev Niko Grünfeld interviewet af Radio24syv her til formiddag, hvor han forsøgte at udrede miseren.

Til radiostationen forklarer politikeren, at han videresendte et cv til Politiken, som han selv havde kopieret fra en artikel i Altinget, og at han først nu har opdaget, at der dengang fremgik et punkt med en universitetsgrad, som han aldrig har haft.

Cv'et var sammenfattet af journalisten Kim Rosenkilde, der nogle måneder forinden også havde interviewet Niko Grünfeld. Det bekræfter journalisten også selv i dag. Men cv'et, som blev bragt i sammenhæng med interviewet i juni 2017, havde han forinden fået godkendt af Niko Grünfeld, fortæller han til Politiken.

Journalisten Kim Rosenkilde kan tilmed fremvise en mailkorrespondance, som bekræfter, at han 8. juni 2017 skrev følgende til Niko Grünfeld:

»Kære Niko. Nu er mit portræt/interview ved at være parat til at komme ud over rampen. Du kan selv få lov til at læse med, inden jeg sender ud. Sender dig tekst lidt senere. Inden da vil jeg høre, om du kan genkende den blå bog, jeg har flikket sammen på baggrund af Linkedin?«.

Cv'et fremgik i mailen i sin fulde form. Punktet med mastergraden fremgik også, præcis som det gjorde i den mail, Niko Grünfeld sendte til Politiken. Dengang havde politikeren kun en enkelt kommentar til den liste med bedrifter, som Altingets journalist fremsendte og senere bragte på altinget.dk:

»Kære Kim. Jeg er født i 1975 ikke i 1965 ;)«, svarede Niko Grünfeld 8. juni 2017.