Alternativets gruppeformand om Grünfeld-ballade: Det har været »nogle hæslige dage« Niko Grünfeld fortsætter som menigt medlem af Borgerrepræsentationen, efter at han har trukket sig fr posten som kultur- og fritidsborgmester.

»Nu skal vi alle lige have lov at trække vejret oven på nogle hæslige dage, og så kigge fremad mod en ny konstituering i gruppen, så vi kan fortsætte vores arbejde med den grønne omstilling«.

Sådan skriver Franciska Rosenkilde, Alternativets gruppeformand i Borgerrepræsentationen på sin Facebook-side som kommentar til, at partiets kulturborgmester, Niko Grünfeld, i aftes trak sig fra posten.

På sin Facebook-side forklarede Grünfeld, at hovedårsagen til, at han trak sig, var, at hans kæreste er blevet chikaneret som følge af de sager, borgmesteren den seneste tid har været involveret i. Blandt andet, at han i flere omgange har udleveret forkerte oplysninger om sit cv til forskellige medier, herunder Politiken. Men Grünfeld er også blevet kritiseret for at have spenderet 130.000 kroner på at indrette sit kontor på Københavns Rådhus.

»Niko har truffet en rigtig svær beslutning, og som Alternativets Gruppeforperson i Københavns Borgerrepræsentation vil jeg gerne takke ham for hans store arbejde som Kultur- og Fritidsborgmester«, skriver Franciska Rosenkilde på Facebook, hvor hun også bakker op om Niko Grünfelds beslutning.

Hun har, skriver hun »... stor respekt for at han vælger at beskytte sin familie (...)«.

Kritik af valg af borgmesterpost

Niko Grünfeld sad kun knap 11 måneder på borgmesterposten. Som der stod blæst om fra Dag 1. Både eksternt, men bestemt også internt i Alternativet lød der kraftig kritik af, at Grünfeld valgte kulturborgmesterposten, som normalt betragtes som den mindst vigtige af de syv borgmesterposter i hovedstaden.

Ved kommunalvalget i november sidste år blev Alternativet tredjestørste parti i København og valgte borgmesterpost som nummer fire. Partiet havde mulighed for at vælge posten som beskæftigelses- og integrationsborgmester, hvilket mange medlemmer af Alternativet ville have foretrukket. Blandt andre Troels Christian Jakobsen, der stillede op for partiet, men som ikke blev valgt.

»Det vil være en katastrofe, hvis vi ender med at sende beskæftigelse- og integrationsposten videre til Venstre eller de radikale. Det her handler om, at det er en forvaltning, der ikke fungerer,« sagde Troels Christian Jakobsen til Jyllands-Posten.

Ifølge Ritzau fortsætter Niko Grünfeld som menigt medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

Politiken har forgæves forsøgt at indhente en kommentar om valg af ny kulturborgmester fra både Franciska Rosenkilde og partiets leder, Uffe Elbæk.