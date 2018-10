Overblik: Niko Grünfelds liste over sejre er kort Alternativet fik ikke meget vedtaget i Niko Grünfelds tid som kulturborgmester.

I september 2018 midt under budgetforhandlingerne: Overborgmester Frank Jensen (S) beder partierne tone rent flag om det omdiskuterede byggeprojekt på Amager Fælled. Rundt om bordet melder et flertal sig klar til at gå videre med planerne, og ellers skal man nok forlade forhandlingerne, siger overborgmesteren. Enhedslisten rejser sig og går. Men Niko Grünfeld fra Alternativet bliver siddende. Med sig har han Alternativets lange liste af øvrige forslag, han gerne vil have lov at præsentere. Den mulighed får han aldrig.

Er man ikke med på løsningen, skal man nok ikke sidde ved bordet, gentager Frank Jensen, mens en akavet stemning breder sig ifølge flere kilder. Niko Grünfeld vil være helt sikker: Betyder dette, at der skal bygges på Amager Fælled? Ja, er svaret. Nu forlader Alternativet lokalet.

Forløbet fortæller historien om et nyt parti, der har svært ved helt at finde ind i koderne og det politiske spil. Men forløbet fortæller også, hvorfor det ikke just bugner med nye kulturinitiativer på næste års budget i København. Fritidstiltagene står andre bag. Selv redningen af Anemone Teatret, som Grünfeld brændte for, kan Radikale Venstre smykke sig med.

»Man kan ikke lade andre skaffe pengene og så forvente at blive inviteret med ind, når de skal bruges. Den virkelighedsfornemmelse manglede nok lidt hos Alternativet«, siger tidligere kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

Og det gik ud over Grünfelds område, at han stod uden for forliget. Fra 2019 er Innovationshuset lukket og støtten til Copenhagen Film Fund og Copenhagen Fashion Week ikke fornyet.

Grünfeld fik i sit lille år som borgmester afholdt en del af sine udvalgsmøder uden for rådhuset, inden han onsdag trådte tilbage. Det skulle i tråd med ’minikulturhuset’ i hans udskældte kontormøblement åbne rådhuspolitikken for københavnerne. I øvrigt er det svært for både venner og fjender, som Politiken har talt med, at få øje på konkrete sejre for Grünfeld, som tog en kamp med sit bagland for at få posten og give kulturen topprioritet.

I går klappede det alternative bagland i. Uden for citat fremhæver et centralt lokalt partimedlem Grünfelds rolle i afskaffelsen af kommunens såkaldte online-snydeknap til anmeldelse af socialt bedrageri som ét målbart resultat:

»Det havde været nemmere at forsvare ham, hvis han kunne pege på store politiske succeser«, siger et andet medlem.

Niko Grünfeld har ikke svaret på Politikens henvendelser.