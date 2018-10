Alternativet: Derfor må vores borgmesterkandidater ikke udtale sig til pressen Partiet har nedlagt presse- og socialt medieforbud i valgkampen om at blive Københavns kommende kulturborgmester. Det handler om at sikre lige taletid, siger bestyrelsesformand.

Pressen får ikke lov til at stille kritiske spørgsmål til de tre byrådsmedlemmer for Alternativet, der kæmper om at blive Københavns næste kultur- og fritidsborgmester.

Forbuddet gælder også partiets øvrige folkevalgte på rådhuset i København.

Det fremgår af en udtalelse, Alternativet København torsdag aften sendte ud.

Ifølge partiet vælges den næste borgmester for hovedstadens 613.000 indbyggere ved et ekstraordinært partimøde 28. oktober. Indtil da må de tre kandidater, Badar Shah, Franciska Rosenkilde og Kåre Traberg Smidt, ikke udtale sig til pressen eller gå i dialog om valgkampen med lokalafdelingens omtrent 2.500 medlemmer på de sociale medier.

Sagen kort Niko Grünfeld trak sig onsdag aften fra sin post som kultur- og fritidsborgmester i København efter mindre end et år på posten. Det skete som følge af en række dårlige sager om blandt andet misvisende oplysninger i sit cv og indkøb af møbler til sit kontor på Københavns Rådhus. Alternativet ventes i næste uge at vælge ny borgmester. Tre af partiets medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation har meldt sig som kandidater og vil blive valgt af Alternativets medlemmer i København. Niko Grünfeld fortsætter som medlem af borgerrepræsentationen. Vis mere

Det bekræfter bestyrelsesformand for Alternativet København, Matthew Daniali, i et interview med Politiken.

»En af vores hovedværdier i Alternativet er en involverende politisk kultur, hvor vi prøver at fremme demokratiet blandt vores medlemmer. Derfor bliver det vores medlemmer, der skal vælge den kommende kultur- og fritidsborgmester. Rent formelt er det faktisk medlemmerne i borgerrepræsentationen i København, der selv skal konstituere sig. Men vi var alle enige om, at det er bedst at lade medlemmerne stemme om det«, siger Matthew Daniali.

Hvis I vil fremme demokratiet, hvorfor må kandidaterne så ikke gå i dialog med jeres medlemmer på de sociale medier?

»Det skyldes, at vi gerne vil have, at vores medlemmer skal få så meget information samlet direkte fra os og kandidaterne selv. Det sikrer vores kandidater lige mulighed og lige taletid, og at alle medlemmerne får de samme informationer, frem for at de skal ind og læse Facebook-tråde for at finde svar«, siger Matthew Daniali.

Men så afskærer I jo medlemmerne fra at stille kritiske eller uddybende spørgsmål til kandidaterne?

»Ikke nødvendigvis. Vi vil gerne lave mulighed for at stille spørgsmål. Om det bliver livestream eller på selve opstillingsmødet 28. oktober, ved jeg ikke endnu. Men der bliver mulighed for, at kandidaterne kan tale til selve valgnatten. Så det skal vi nok give medlemmerne mulighed for«.

Hvorfor skal partiet Alternativet styre medlemmernes adgang til at stille kritiske spørgsmål?

»Det er kandidaternes eget ønske. Men det skyldes, at det giver den bedste mulighed for at nå ud til alle medlemmerne og give den samme information til samtlige medlemmer. Så man ikke aktivt skal ind og lede i alle mulige tråde«.

Pressen må lytte

Alternativet Københavns omtrent 2.500 medlemmer vil derfor få tilsendt informationsmateriale direkte fra partiet om de tre kandidaters ønsker. Kandidaterne skal også lave en video på tre minutter, som skal publiceres på Alternativets medier.

Politiken og resten af den frie presse får ikke lov til at stille kritiske spørgsmål til kandidaterne eller byrådsmedlemmerne under processen, bekræfter Matthew Daniali.

Hvorfor må kandidaterne ikke udtale sig til mig eller pressen?

»Vi vil gerne have, at alle kandidater har lige mulighed og taletid. Det har de ved, at valgmateriale og valggrundlag kommer ud fra Alternativets officielle kanaler og nyhedsbreve. Det er vigtigt at understrege, at det er medlemmerne, det her handler om. Det er dem, der skal have direkte information fra vores kandidater. Derudover kommer det her til at være offentligt. Vores nyhedsbreve ligger på vores hjemmeside og Facebook-side, som alle kan følge med i.

Men en af de tre kandidater bliver den næste borgmester i København. Kan du forstå, at byens borgere også gerne vil kunne stille kritiske spørgsmål til dem?

»Det er ikke fordi, der ikke må være kritiske spørgsmål. Men de her kandidater er blevet valgt én gang af vælgerne. De har mandatet til at kunne stille op som kultur- og fritidsborgmester. I fra pressen er jo inviteret med til vores valgmøde, hvor I er velkomne til at se, hvad der foregår og følge de spørgsmål, der bliver stillet. Vi prøver ikke at holde noget hemmeligt. I må komme der eller følge med på vores officielle kanaler«.

Men vi må ikke selv stille spørgsmål til kandidaterne, og de må ikke svare?