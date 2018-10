Letbane i København til 6,2 milliarder kommer til at køre med halvtomme tog selv i myldretiden Hovedstadens letbane bliver bygget, så der plads til passagerervækst. Der skal være mulighed for udvikling, slår plandirektør Louise Høst fast.

Der kan blive god plads i vognene i den københavnske letbane, når den efter planen åbner i 2025 til en pris af 6,2 milliarder kroner.

Selv i den værste myldretid vil der på nogle strækninger i bedste fald kun være 170 passagerer i vognsættene med plads til op til 260 rejsende, viser en gennemgang af Letbaneselskabets egne prognoser, som DR har foretaget. Og i værste fald vil der blot være 100 passagerer.

Uden for myldretiden forventes selvsagt endnu færre passagerer. Letbanens plandirektør, Louise Høst, bekræfter tallene, som dog ikke bekymrer hende.

»Der vil rejse flere passagerer med letbanen, end der i dag rejser med Kystbanen, når den åbner. Der er ingen tvivl, at der er mange, som har et behov for at transportere sig i området«, siger Louise Høst, der gør opmærksom på, at prognosen gælder for åbningsåret.

»Vi bygger jo ikke en letbane, som er underdimensioneret fra begyndelsen. Den skal kunne klare, at der sker en udvikling fremover. Siden prognosen blev lavet, er der truffet beslutning om to stationer mere på letbanen, hvilket vil trække flere passagerer til letbanen«, siger Louise Høst.

Letbanen skal gå fra DTU i Lyngby til Ishøj Station. Den hårdest belastede strækning vil være mellem Herlev Hovedgade og Herlev Station.

»Der er også en forskel på, hvad der teknisk set kan være af passagerer i et tog, og hvad du oplever som en god rejseoplevelse, når du kommer ind i toget. Hvis toget er helt fyldt, så vil en dansker ikke opleve det som særligt komfortabelt«, siger Louise Høst.

»Hvis du kører uden for myldretiden på meget lidt travle tidspunkter, så vil du - som i alt mulig anden kollektiv transport - opleve, at der er god plads. Men kører du i myldretiden, så vil du opleve at det er et fyldt tog, men forhåbentligt også et komfortabelt tog«, siger hun videre.

Dårlig investering

Professor Mogens Fosgerau med speciale i transportøkonomi på Københavns Universitet, betegner over for DR letbanen som »en exceptionel dårlig investering«. Prognoserne understreger ifølge professoren blot pointen.

»Det flugter med billedet af, at det er en investering, der ikke giver god mening, i forhold til hvad den koster. Det er derfor, at de samfundsøkonomiske regnestykker viser, at det er et virkelig dårligt projekt«, siger Mogens Fosgerau.

Letbanens plandirektør gør opmærksom på, at der faktisk ser ud til at blive overskud i Letbanen.

»Letbanen bliver finansieret af blandt andet billetindtægter, og vil ifølge vores prognoser give overskud. Det er usædvanligt for kollektiv transport«, siger Louis Høst.

De første byggearbejder på den 28 kilometer lange letbane er netop begyndt, men byggeriet vil tage syv år.